El teatro de El Entrego grita “No a la guerra” en un acto organizado por Cauce del Nalón

La Asociación Cauce del Nalón organizó en el teatro "Nuberu" de El Entrego un acto que llevaba por título "No a la guerra". Eva Martínez fue la maestra de ceremonias del evento, en el que se combinó una parte artística, con otra más centrada en la concienciación.

El grupo musical de Cauce (May Rodríguez, Tácito Suárez, Miguel Allende y Julio Arbesú) interpretaron canciones y Saray Blanco leyó varios poemas. En el acto participaron representantes de Amnistía Internacional y Médicos del Mundo. Por parte de la primera organización, su presidente en Asturias, Enrique Pañeda, desgranó la labor que se realiza en diferentes zonas del mundo en defensa de los derechos humanos.

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Clausura

Carmen Natal, presidenta de Médicos del Mundo en Asturias, se refirió a las grandes crisis sanitarias que provocan las guerras. En el encuentro celebrado en el teatro “Nuberu” de El Entrego intervino, además, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera, que clausuró el acto. La iniciativa contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y de LA NUEVA ESPAÑA.