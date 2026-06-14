El uso turístico del embalse de Tanes empieza este viernes 19 de junio: los primeros, un centenar de escolares de Laviana
El domingo habrá una nueva jornada con un «barco dragón», con palistas de Corvera, de 10.30 a 12.30 horas
El club Asturias Dragon Boat de Corvera volverá, el próximo domingo 21 de junio, a celebrar una jornada «de convivencia» en el embalse de Tanes, en Caso. Durante el sábado el equipo entrenará para el campeonato de esta especialidad («dragon boat»), mientras que el domingo invitará a los interesados a subirse a sus barcas y pasear por la zona, de 10.30 a 12.30 horas.
El uso lúdico y turístico del embalse, además, dará un paso más este próximo viernes 19 de junio, con la primera de las excursiones de tipo turístico que se van a realizar en Tanes. A través de la empresa «Zarpa» se llevarán a cabo los itinerarios turísticos en piragua. Está previsto que un colegio del concejo de Laviana sea quien estrene estas excursiones, con chavales de entre 12 y 17 años, unas 120 personas. Un uso, el turístico, que lleva siendo esperado muchos años, y que por fin se hará una realidad gracias al trabajo del Club Deportivo Caso, que organiza tanto los usos deportivos como esta nueva modalidad turística.
José García, presidente del club de piragüismo casín, destacaba la importancia de visitas como la del equipo de Corvera, que «ayudan a impulsar al embalse de Tanes como un lugar de encuentro y entrenamiento para todos los asturianos». De hecho, se quiere ir más allá y recibir a equipos de otras zonas de España. Además, estos días se está terminando de instalar el graderío portátil para las competiciones deportivas.
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