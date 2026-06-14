Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El uso turístico del embalse de Tanes empieza este viernes 19 de junio: los primeros, un centenar de escolares de Laviana

El domingo habrá una nueva jornada con un «barco dragón», con palistas de Corvera, de 10.30 a 12.30 horas

Una salida en &quot;barco dragón&quot;, esta primavera en Tanes.

Una salida en "barco dragón", esta primavera en Tanes.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luisma Díaz

Luisma Díaz

Tanes (Caso)

El club Asturias Dragon Boat de Corvera volverá, el próximo domingo 21 de junio, a celebrar una jornada «de convivencia» en el embalse de Tanes, en Caso. Durante el sábado el equipo entrenará para el campeonato de esta especialidad («dragon boat»), mientras que el domingo invitará a los interesados a subirse a sus barcas y pasear por la zona, de 10.30 a 12.30 horas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

El uso lúdico y turístico del embalse, además, dará un paso más este próximo viernes 19 de junio, con la primera de las excursiones de tipo turístico que se van a realizar en Tanes. A través de la empresa «Zarpa» se llevarán a cabo los itinerarios turísticos en piragua. Está previsto que un colegio del concejo de Laviana sea quien estrene estas excursiones, con chavales de entre 12 y 17 años, unas 120 personas. Un uso, el turístico, que lleva siendo esperado muchos años, y que por fin se hará una realidad gracias al trabajo del Club Deportivo Caso, que organiza tanto los usos deportivos como esta nueva modalidad turística.

Noticias relacionadas y más

José García, presidente del club de piragüismo casín, destacaba la importancia de visitas como la del equipo de Corvera, que «ayudan a impulsar al embalse de Tanes como un lugar de encuentro y entrenamiento para todos los asturianos». De hecho, se quiere ir más allá y recibir a equipos de otras zonas de España. Además, estos días se está terminando de instalar el graderío portátil para las competiciones deportivas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lorena del Campo ejemplifica el drama de los ganaderos de Mieres: 'Si hace tres años me dicen que nos quitarían los pastos de Pinos, no cojo la explotación
  2. De mina a campo de maniobras militares: los soldados del Regimiento Príncipe se adiestran en el Pozo Santiago de Aller
  3. Revolución en el transporte de mercancías en Asturias: Talleres Alegría culmina en Mieres la construcción en una gran terminal logística que conectará carretera y ferrocarril
  4. La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que 'ha sido perseguido
  5. Las amenazas bloquean el plan de rescate para la cabaña de Mieres: los ganaderos rechazan los pastos ofrecidos por el Principado tras ser intimidados por criadores de Lena
  6. Los Xuaninos, el nuevo dulce con sabor a sidra que quiere conquistar San Xuan y convertirse en una nueva tradición gastronómica de Mieres
  7. Mieres enciende San Xuan con un intenso programa de actividades con barrenazu, conciertos como el de Víctor Manuel y mucha sidra
  8. Lena y Quirós rechazan la llegada de ganado de Mieres al Puerto de Agüeria mientras crece la tensión por las amenazas denunciadas por los ganaderos afectados

El uso turístico del embalse de Tanes empieza este viernes 19 de junio: los primeros, un centenar de escolares de Laviana

El uso turístico del embalse de Tanes empieza este viernes 19 de junio: los primeros, un centenar de escolares de Laviana

Un fin de semana multicultural y multicolor para abrir San Xuan: cientos de niños (y padres) disfrutan de la "holi party"

Un fin de semana multicultural y multicolor para abrir San Xuan: cientos de niños (y padres) disfrutan de la "holi party"

El teatro de El Entrego grita “No a la guerra” en un acto organizado por Cauce del Nalón

El teatro de El Entrego grita “No a la guerra” en un acto organizado por Cauce del Nalón

Mieres vive una "histórica" procesión del Corpus con cientos de personas, la más importante "en 65 años"

Mieres vive una "histórica" procesión del Corpus con cientos de personas, la más importante "en 65 años"

Mensajeros de la paz, distinguida con el premio Fundación Emilio Barbón de Laviana por su “trayectoria y su expansión territorial”

Mensajeros de la paz, distinguida con el premio Fundación Emilio Barbón de Laviana por su “trayectoria y su expansión territorial”

La fiesta del Corderu en el «prau» Llagüezos, de Interés Turístico Nacional, será el 5 de julio

La fiesta del Corderu en el «prau» Llagüezos, de Interés Turístico Nacional, será el 5 de julio

Los premios "Alberto Vega" de poesía para jóvenes reconocen el trabajo de Gabriela Suárez del colegio María Inmaculada de Laviana

Los premios "Alberto Vega" de poesía para jóvenes reconocen el trabajo de Gabriela Suárez del colegio María Inmaculada de Laviana

El regreso de Alberto Vega

Tracking Pixel Contents