"Elemental, querido Redes": exposición fotográfica y música en directo este sábado en el camping municipal de Sobrescobio
Cristina Rivas inaugura una muestra fotográfica sobre el parque de Redes y Michael Lee Wolfe y Puri Penín presentan su proyecto de blues y folk americano
La agenda cultural de Sobrescobio suma este fin de semana música y arte. El camping municipal, en Villamorey, en pleno parque natural de Redes, inaugura este sábado exposición y lo hace con concierto. A las 12.30 horas, la fotógrafa Cristina Rivas presentará "Elemental, querido Redes", una muestra fotográfica que invita a los asistentes a descubrir el parque natural a través de una perspectiva diferente y poco convencional. Las imágenes expuestas buscan ofrecer una mirada original sobre la flora y la geografía del enclave, invitando al espectador a redescubrir la riqueza natural del entorno desde un prisma artístico y reflexivo.
La vertiente musical de la jornada correrá a cargo de "Hoot 'n' Holler", el proyecto de Michael Lee Wolfe y Puri Penín. Tras una dilatada trayectoria en la escena asturiana, este dúo propone un viaje sonoro que fusiona las raíces del folk americano y el blues con la música tradicional. Su directo es una mezcla de guitarras barítonas y acústicas junto a dos voces que se complementan a la perfección. La entrada es libre.
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