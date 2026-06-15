Más entradas (muy pocas) para el concierto de Víctor Manuel en Mieres: esta es la fecha en la que salen a la venta

Las 3.500 entradas que salieron a la venta para el concierto del viernes 19 de junio de Víctor Manuel en Mieres llevan semanas agotadas, pero la organización sacará una pequeña remesa este martes. Por ajustes de producción, la organización pondrá a la venta un número muy limitado de entradas, sentadas y de pie, para el esperado concierto en el Pozo Barredo, dentro de la progamación de las fiestas de San Xuan. Estas localidades estarán disponibles a partir de las 12.00 horas de este martes 16 de junio en la web del artista: www.victormanuel.es.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

La noticia coincide con el inicio, durante la jornada de este lunes, de los trabajos de montaje de un espectáculo que será especialmente singular. La producción ha sido concebida para integrar la gira del artista mierense, "Solo a solas conmigo" con el propio pozo minero, un espacio emblemático del patrimonio industrial mierense que servirá de escenario para una noche histórica.

El recinto abrirá sus puertas el día del concierto a las 20.00 horas. A las 21.30 h abrirá el espectáculo la Banda de Gaitas de Mieres y la actuación de Víctor Manuel está prevista para las 22.00 horas.

Que Víctor Manuel es un icono en Mieres y en toda Asturias no es ningún secreto y por eso tampoco resultó extraño que el pasado 27 de enero en apenas unos minutos el cantante vendiese miles de entradas para su concierto del próximo 19 de junio en Mieres. Los tickets salieron a la venta a las once de la mañana en la web del artista y volaron. El recinto del Pozo Barredo, donde se celebrará la actuación, se dividirá en varios subsectores, tres de ellos, los más cercanos al escenario, con entradas numeradas y con el público sentado. Esas entradas, un total de 1.500 con precios entre los 37 y los 45 euros -más gastos de gestión-, se agotaron rápido, duraron apenas unos minutos. La zona sin numerar, en la que el público estará de pie, tiene capacidad para 2.000 personas y según indicó entonces la organización las entradas, a 27 euros más dos de gastos de gestión, estaba también ya a finales de enero prácticamente agotadas.

La cita mierense es muy especial para el cantante ya que en su dilatada carrera de 60 años sobre los escenarios, la capital del Caudal no ha sido parada habitual de sus giras. De hecho, Víctor Manuel, al margen de participaciones puntuales en numerosas citas a lo largo y ancho del concejo, tan solo ha actuado tres veces en Mieres. En 1978 actuó él solo con su guitarra en el Teatro Capitol para presentar “Soy un corazón tendido al sol”. En 1990, al ser nombrado precisamente hijo predilecto, tocó ante 27.000 personas en el Prau Socuello durante la fiesta de los Mártires de Valdecuna. Regresó en 2005 al Batán pero lo hizo acompañando a Ana Belén en la gira “Una canción me trajo aquí”.