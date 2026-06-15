Los niños de Cabañaquinta son mundiales: éxito de los futbolistas del colegio allerano en los juegos escolares del Principado

España arrancó este lunes su andadura en el mundial de fútbol y queda mucho para saber si los de Luis de la Fuente estarán en la final del 19 de julio y se llevarán la copa. Los que sí lo han hecho ya son los niños del colegio público de Cabañaquinta, ganadores de los juegos escolares del Principado tras una temporada “tremenda”, como resume su entrenador, Guillermo Moreira, que junto a Aurelio Álvarez se hacen cargo de los dos equipos de la categoría benjamín, de ocho a diez años, y uno de prebenjamín, de 7 y 8 años.

Equipo benjamín A de Cabañaquina, subcampeones de los juegos escolares del Principado / LNE

La superioridad ha sido tal que la final regional la disputaron el Benjamín A y el Benjamín B. Ninguno de los dos había perdido ningún partido hasta ese día. Finalmente se impuso el equipo B que ganó a sus compañeros del A por tres goles a dos. Aunque en realidad ganaron todos porque cualquiera de los dos se podría haber llevado el trofeo “y en realidad son un único equipo”, explica Moreira. Los dos grupos, dos equipos de siete, entrenan juntos todas las semanas como si fuesen uno solo. “El B ganó porque hizo un gran partido y porque al entrenar juntos conocían perfectamente al rival”, apostilla Moreira. Al triunfo de los benjamines se suma el de los prebenjamines, que también ganaron su liga, dejando claro que en Cabañaquinta hay cantera. En la actualidad hay 25 niños que participan en los equipos, una de las actividades extraescolares del colegio impulsada por la asociación de padres y madres.

Triunfo ante rivales potentes

A lo largo de la temporada los equipos alleranos han obtenido resultado, con victorias amplias ante rivales como Veneranda Manzano (12-2) o el Poeta Ángel González de La Corredoria (10-2), ambos de Oviedo. Ahí está una de as claves, los equipos de Cabañaquinta compiten en los Juegos Escolares dentro la zona de Oviedo, donde el nivel es alto y conviven equipos de referencia. Aun así, los niños entrenados por Moreira suelen alcanzar con frecuencia las fases finales y pelear de tú a tú con rivales de entidades como Robles, San Ignacio o Loyola.

Equipo prebenjamín del colegio público de Cabañaquinta, campeones de liga / LNE

Guillermo Moreira, que lleva 28 años vinculado al fútbol base —desde sus inicios como monitor—, destaca la evolución del proyecto y la continuidad en el trabajo, especialmente desde la adaptación al fútbol 8 tras la pandemia. El equipo ha logrado además varios triunfos en torneos como el de San Martín del Rey Aurelio o El Cristo de Turón, consolidando una trayectoria muy positiva.

Sin envidias ni problemas

Más allá de los resultados, los responsables subrayan el ambiente del grupo como uno de los grandes valores del proyecto: participación de todos los niños, ausencia de conflictos y buena sintonía con las familias. “Aquí no hay envidias ni problemas, juegan todos y todos tienen su momento”, resumen, satisfechos con una experiencia que buscan mantener en el tiempo dentro de los Juegos Escolares.