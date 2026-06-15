El Principado responde a las demandas vecinales y reforzará los centros de salud de Mieres para reducir las listas de espera

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) reforzará de manera inmediata las plantillas médicas de Mieres con la cobertura de las vacantes existentes en los centros de salud Norte y Sur, la incorporación de un médico de familia al consultorio periférico de Turón y nuevos refuerzos para atender urgencias tanto en horario diurno como en el servicio de Atención Continuada. Las medidas han sido comunicadas a la plataforma ciudadana que lidera en la comarca del Caudal las reivindicaciones en defensa de la sanidad pública.

La información fue trasladada al colectivo durante los últimos contactos mantenidos con la Administración sanitaria y ratificada este viernes en la concentración mensual celebrada frente al centro de salud Sur. Los representantes vecinales consideran que se trata de avances relevantes después de varios meses denunciando la falta de profesionales y el aumento de las demoras en Atención Primaria.

Entre las actuaciones comprometidas destaca la cobertura, durante este mismo mes de junio, de las plazas de medicina de familia que habían quedado vacantes por jubilación en los centros de salud Mieres Norte y Mieres Sur. Además, el SESPA incorporará un nuevo facultativo al consultorio del valle de Turón, una reivindicación de los vecinos de la zona. A ello se suma la presencia de un médico de refuerzo en cada uno de los dos centros de salud de la ciudad, disponible de ocho de la mañana a tres de la tarde para atender consultas urgentes del día. Asimismo, el servicio de Atención Continuada del centro de salud Sur contará con dos médicos adicionales para reforzar las urgencias.

La plataforma valora muy positivamente estas incorporaciones y confía en que permitan reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad asistencial de los pacientes. El colectivo recuerda que ya el pasado mes de marzo había alertado públicamente sobre la existencia de vacantes sin cubrir durante largos periodos de tiempo, una situación que, a su juicio, estaba afectando a la calidad de la atención sanitaria.

Durante la concentración, los portavoces insistieron en que la Atención Primaria constituye la base de todo el sistema sanitario. “Cubrir las vacantes es fundamental porque permite una atención temprana, reduce la presión sobre los hospitales y las urgencias y mejora el seguimiento de los pacientes”, señalaron.

La plataforma mantiene además dos reivindicaciones prioritarias: que los usuarios puedan acceder a su médico de familia habitual en menos de 48 horas y que se garantice la denominada longitudinalidad, es decir, la continuidad de la atención por parte del mismo profesional a lo largo del tiempo. Según recuerdan, diversos estudios vinculan esta estabilidad asistencial con una reducción significativa de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad.

Las movilizaciones

Los representantes vecinales consideran que los resultados anunciados son fruto del trabajo desarrollado durante los últimos meses. En este periodo han organizado concentraciones periódicas, realizado encuestas entre usuarios —incluida una consulta a 400 personas para evaluar demoras y calidad asistencial— y mantenido reuniones con la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

No obstante, advierten de que todavía quedan cuestiones pendientes. Entre ellas figura el incremento del número de trabajadores sociales sanitarios, una medida que, según recuerdan, fue comprometida por la propia Consejería. También reclamarán mejoras en los sistemas de información a los pacientes para que el funcionamiento de los centros de salud resulte más accesible y comprensible.

Otra de las propuestas que trasladarán a las autoridades sanitarias es que las llamadas procedentes de hospitales y centros de salud aparezcan identificadas con el nombre del servicio correspondiente y no únicamente con un número de teléfono, «ya que muchos usuarios desconfían de llamadas desconocidas y no las atienden».

La concentración concluyó con un mensaje de agradecimiento a los vecinos que han participado en las movilizaciones y con un llamamiento a mantener la implicación ciudadana. La plataforma considera que las nuevas incorporaciones representan un avance importante, aunque seguirá vigilante «para comprobar que las mejoras anunciadas se traducen en una reducción real de las listas de espera y en una atención sanitaria más cercana y eficaz».