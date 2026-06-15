Pugna en Mieres por la plaza de abastos: el gobierno local de IU afirma que impulsará su rehabilitación la próxima legislatura y el PP pide un "compromiso real" y no "promesas"

La plaza de abastos de Mieres se ha convertido en punto de discusión polìtica en el municipio. Después de que la asociación de comerciantes «Ye Mieres» anunciara que entregará en el Ayuntamiento 7.000 firmas para exigir la rehabilitación integral de un edificio histórico, que comerciantes y vecinos consideran abandonado, el gobierno local se ha posicionado para anunciar que "impulsará la reforma integral" del mercado cubierto "en la próxima legislatura". Aseguró que trabaja "en un proyecto que supone una inversión de varios millones de euros para los que es imprescindible la financiación de otras administraciones". De forma paralela, el PP de Mieres ha lanzado una campaña para demandar la rehabilitación del edificio ya que, a juicio del presidente de los populares mierenses, "el mercado merece mucho más que promesas electorales olvidadas".

Gobierno local de IU

El gobierno de IU señaló que "llevar a cabo una reforma integral de la plaza de abastos forma parte del plan de gobierno de Mieres" y "queremos que sea uno de los proyectos de la próxima legislatura, aprovechando que el edificio cumplirá 120 años". "No es casual que desde el Ayuntamiento se haya hecho una inversión millonaria para peatonalizar toda el área y las calles adyacentes, facilitando la actividad comercial y hostelera en esta zona. Ahora se pretende dar un nuevo paso con la reforma integral de la plaza de abastos".

Los responsables municipales indicaron que quieren "llevar a cabo una actuación ambiciosa, pero eso supone una inversión de varios millones de euros". "Estamos trabajando ya en un primer proyecto, valorando diferentes enfoques y actuaciones para ver cómo podemos dar la mejor respuesta a las necesidades de los comerciantes que están en la plaza y también abordar las necesidades de futuro".

Los recursos "son siempre limitados", expusieron, y "por eso hay que trabajar en fases y con planificación. En la próxima legislatura la reforma de la plaza de abastos será una de las actuaciones relevantes, pero para conseguirlo se necesita la implicación del resto de administraciones porque el Ayuntamiento no tiene recursos para acometer en solitario este proyecto". El gobierno local argumentó que "sabemos que hay que hacer una profunda renovación, para mejorar sus prestaciones, para mejorar su adaptabilidad, para conseguir que haya más establecimientos y más clientes. Para que este edificio conserve su pasado, pero sea capaz de ofrecer servicios de futuro".

También indicaron los responsables del ejecutivo local que "lo que no nos parece justo es que se hable de abandono, porque se están llevando a cabo diferentes actuaciones y se seguirán haciendo diferentes intervenciones de conservación y mantenimiento". En todo caso, afirmaron, el gobierno de Mieres "seguirá trabajando para promocionar y mejorar el posicionamiento del comercio del concejo. Para ello cuenta con un Plan Estratégico de Comercio que propone seis ejes de trabajo y 23 medidas concretas para desarrollar en los próximos años. Entre la batería de propuestas está la mejora de espacios comerciales, un programa para dinamizar los bajos comerciales, la modernización y reactivación de la Plaza de Abastos, asesoramiento y apoyo para la digitalización, un programa de mentorización para facilitar el relevo generacional, poner en marcha un programa de formación continua, acciones para promover la actividad comercial y la fidelización con el comercio local o la apuesta por la innovación".

Según los datos que maneja el gobierno local, el comercio de Mieres "capta 6,4 millones de euros anuales de gasto de personas de otros municipios que compran en el concejo. Los datos confirman algo que venimos sosteniendo desde el gobierno hace tiempo: el comercio el concejo es garantía de calidad. Los niveles de satisfacción son altos, como reconocen los propios vecinos. Esta es la línea que tenemos que mantener".

Argumentaron las mismas fuentes que "hay otros elementos que nos preocupan, como la elevada edad media de los comerciantes (casi 52 años) que hace que el relevo generacional sea uno de los principales retos, pero también hay otros ineludibles como apostar por la digitalización y las nuevas tecnologías y estas son las líneas de trabajo que se quieren desarrollar mano a mano con el sector. Desde el Gobierno estamos trabajando para promocionar positivamente el concejo de Mieres como lugar de crecimiento, vinculado a la innovación. El municipio está ganando población y consiguiendo atraer inversiones. Ofrecemos calidad de vida, tranquilidad y bienestar, además de vivienda a precios más asequibles que Oviedo o Gijón".

PP

Por su parte, el PP local expuso que llevó a cabo la pasada semana una campaña informativa para dar a conocer su propuesta de reforma y modernización del mercado de abastos. "La iniciativa permitió hacer llegar a los vecinos del concejo más de 7.000 folletos explicativos, después de que los comerciantes recibieran previamente la información de primera mano".

El material distribuido incluía un código QR que permitía acceder directamente a un vídeo explicativo en YouTube, donde se detallaba la propuesta del Partido Popular para revitalizar este emblemático espacio de la villa. El presidente del Partido Popular de Mieres y senador, José Manuel Rodríguez, valoró de forma muy positiva la acogida de la campaña y considera que "las 7.000 firmas recogidas por la asociación de comerciantes 'Ye Mieres' son un mensaje muy claro. Existe una demanda social evidente para actuar sobre el mercado de abastos y el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado".

Rodríguez destacó que "en 2022 el gobierno local anunció una reforma valorada en cinco millones de euros, pero cuatro años después ni siquiera existe un proyecto. El propio alcalde reconoció en Pleno que únicamente hay un estudio. Estamos ante otro anuncio realizado antes de las elecciones de 2023 que desapareció una vez pasaron las urnas".

Recreación virtual de la propuesta del PP para la plaza de abastos de Mieres. / PP

Para el senador popular, "el interés mostrado por los vecinos durante la campaña demuestra que existe preocupación por el futuro del mercado y que los mierenses quieren soluciones. El estado actual de las instalaciones es la mejor prueba de que no existe una apuesta real por este espacio. De hecho, tuvimos que llevar al Pleno una iniciativa para reclamar actuaciones básicas de limpieza y mantenimiento porque incluso el estado de los aseos resultaba impropio de una instalación pública de estas características".

La propuesta del Partido Popular apuesta por una "modernización integral del edificio, incorporando nuevos usos que permitan incrementar su atractivo comercial y social. Queremos un mercado que conserve su esencia, pero que mire al futuro. Planteamos una renovación interior, una zona gastronómica donde se puedan degustar productos del propio mercado, espacios para actividades y eventos y una imagen moderna que ayude a atraer más visitantes y actividad económica al centro de Mieres", explicó Rodríguez.

El dirigente popular aseguró que "otras ciudades han sabido transformar sus mercados tradicionales en auténticos motores económicos y turísticos. Mieres tiene potencial para hacerlo también, pero para ello hace falta voluntad política y un proyecto serio".

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José Manuel Rodríguez concluyó señalando que "la respuesta obtenida durante esta campaña confirma que el mercado de abastos es una prioridad para muchos vecinos. No necesita más promesas; necesita un proyecto, financiación y un compromiso real para convertirlo en uno de los grandes espacios de referencia de nuestro concejo".