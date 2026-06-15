Sobrescobio, epicentro del indie nacional: 16 conciertos (con destacados artistas), yoga y exposiciones fotográficas componen el cartel del festival "El Pueblo"

La segunda edición del festival “El Pueblo” convertirá los días 12 y 13 de septiembre a Rioseco no solo en capital del concejo de Sobrescobio sino del indie patrio. Tras su exitoso estreno el año pasado en Castropol, este evento itinerante que busca descentralizar la música y llevarla a los entornos rurales recalará este año en pleno parque natural de Redes. La organización ha desvelado un cartel encabezado por dos gallegos que hacen cosas muy distintas, Xoel López y Baiuca. El listado de grupos incluye a algunas de las bandas más destacadas del panorama nacional como “Los Punsetes”, “Karavana”, “Anabel Lee”, “Catalina Grande Piñón Pequeño” o “Los Acebos”. La oferta musical se completa con Aldhara, Yamil, Héctor Llamazares, Chanin, La Mala Dentro, Danicat, Mutan-T, Las Hijas de Chimo Bayo y los Gaiteros del Carbón.

Ayuntamiento de Sobrescobio, en Rioseco / LNE

Más allá de los escenarios, "El Pueblo" vuelve a apostar por ser una experiencia integral que trasciende el concierto tradicional. Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación paralela que incluye desde yoga con Betty Ewan y exposiciones fotográficas hasta teatro y juegos tradicionales. El festival también pondrá en valor la riqueza gastronómica y artesanal de la zona con un mercado de productos asturianos y diversas opciones de restauración en foodtrucks. Además, se han programado actividades de turismo activo, acceso a la piscina municipal y propuestas familiares como "Los mundos del Herny: La llegada del Busgosu" y pintacaras, consolidando la cita como una experiencia abierta a todos los públicos.

La elección de Sobrescobio para esta edición responde, según la organización, a la combinación única de cultura, gastronomía y naturaleza que ofrece el concejo. A la espera de conocer el esperado pregón sorpresa, el festival se consolida como un dinamizador clave para el alto Nalón.