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Siete meses de plazo y una inversión millonaria: el Principado licita la mejora de dos tramos de la carretera Oviedo-Campomanes a su paso por Lena

La actuación en la carretera AS-375 incluirá la rehabilitación del firme, la mejora del sistema de drenaje y nuevas canalizaciones

El Ayuntamiento de Lena.

El Ayuntamiento de Lena. / A. Velasco

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Miguel Ángel Gutiérrez

Campomanes

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado en 2.271.142 euros la mejora de la carretera AS-375, Oviedo-Campomanes, a su paso por el concejo de Lena. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 13 de julio. El plazo de ejecución es de siete meses.

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"La obra reformará dos tramos de la vía, a la entrada y salida de la Pola", explicaron fuentes regionales. El primero de 4,1 kilómetros y el segundo, de casi 5, "que se prolonga hasta el cruce con la LN-8", en Campomanes. En total se acondicionarán 9,1 kilómetros mediante la rehabilitación del firme, la renovación de los muretes de contención y de la señalización, y el cambio o instalación de barreras de seguridad.

El proyecto también incluye la mejora del sistema de drenaje, la reposición de elementos, la ejecución de nuevas canalizaciones, pozos y caños, y la construcción de cunetas de hormigón y salvacunetas. 

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No es la única obra de infraestructuras de la red de carreteras que se acometerá en Lena a corto plazo. La pasada semana, el Ayuntamiento de Lena anunció que afrontará "en próximas fechas" las obras de remodelación y mejora del vial que conecta la localidad de Villallana con la estación de servicio colindante, "una actuación muy demandada por los vecinos", destacó el gobierno local. Este tramo soporta diariamente una alta densidad de tráfico, al ser utilizado por numerosos conductores como la principal vía de acceso directo a la localidad desde la autopista A-66.

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