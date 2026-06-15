Siete mil voces para salvar el mercado: Mieres se moviliza por la plaza de abastos antes de cumplir 120 años

Más de 7.000 vecinos acudirán simbólicamente el próximo 22 de junio al Ayuntamiento de Mieres para reclamar la rehabilitación integral de la plaza de abastos. Lo harán por delegación, a través de un pliego de firmas que será registrado a las doce del mediodía por la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios "Ye Mieres". La iniciativa busca impulsar una actuación urgente en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que se acerca además a la celebración de sus 120 años de historia.

La campaña, impulsada por los comerciantes del mercado y por la asociación presidida por Roberto Ardura, ha experimentado un crecimiento constante. Lo que comenzó con un millar de apoyos ha superado las 7.000 adhesiones, reflejo del respaldo ciudadano a una reivindicación que consideran inaplazable.

Inaugurada en 1907, la plaza de abastos ocupa un lugar destacado en el corazón de Mieres. Sin embargo, comerciantes y usuarios sostienen que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente debido al deterioro de las instalaciones y a la pérdida de actividad comercial.

"Ye Mieres" lleva años reclamando una intervención municipal para modernizar el mercado y devolverle el protagonismo que tuvo durante décadas. "Llevamos más de tres años detrás de que nos hagan caso para afrontar una reforma de la plaza", explica Ardura, quien recuerda además las conversaciones mantenidas en su día con el gobierno local. Según señala, los gestores municipales asumieron que, tras las peatonalizaciones de las calles Doce de Octubre y Escuela de Capataces, se acometería una reforma del mercado.

El interior de la plaza. / A. Velasco

Esa actuación nunca llegó a materializarse. Los comerciantes consideran además que la peatonalización del entorno ha supuesto un problema añadido por la desaparición de plazas de aparcamiento cercanas. "La gente de los pueblos nos dice que no tiene dónde aparcar para venir a comprar. Ahora es imposible estacionar cerca", afirma Ardura.

Consecuencias

Las consecuencias económicas han sido importantes. Algunos comerciantes aseguran que las ventas han caído más de un 50 por ciento desde el cierre al tráfico de las calles colindantes, llegando incluso al 60 por ciento en determinados negocios.

A esta situación se suma el estado de conservación del inmueble. El documento que acompaña la recogida de firmas denuncia la presencia de óxido y musgo en diferentes zonas, el deterioro de puestos comerciales, cables eléctricos a la vista, pavimentos rotos, iluminación deficiente, presencia de palomas, encharcamientos, malos olores en los aseos y problemas de seguridad derivados de robos registrados en el entorno.

Un inmueble con gran potencial

Para Ardura, la situación resulta especialmente frustrante por el potencial que atesora el mercado. "Mieres tiene en pleno corazón una mina de oro. Con una reforma y una buena gestión, la plaza de abastos sería una gran oportunidad para la ciudad", asegura.

Los promotores de la iniciativa recuerdan además que en el pasado se elaboraron estudios para una posible remodelación que nunca llegaron a ejecutarse. Según explican, desde el Ayuntamiento les han trasladado que la actuación no figura actualmente entre las prioridades presupuestarias.

Ante este escenario, comerciantes y vecinos reclaman la puesta en marcha inmediata de un proyecto integral de rehabilitación y limpieza que permita recuperar el esplendor de un edificio llamado a desempeñar un papel clave en la dinamización económica y social del centro urbano.

"El comercio sigue vivo y vamos a seguir peleando", afirma Ardura. Un mensaje que resume el espíritu de una campaña que busca convertir el respaldo vecinal en un compromiso político firme para rescatar uno de los símbolos más reconocibles de Mieres.