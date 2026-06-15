Sonido ambiental, vibraciones y proyecciones en alta calidad: la "mina virtual" de Mieres empezará a funcionar este verano
La estructura que acogerá la sala inmersiva ya está colocada en el exterior del pozo Santa Bárbara e iniciará ahora un período de pruebas
El Ayuntamiento de Mieres ha acometido este lunes la instalación de la sala inmersiva del pozo Santa Bárbara. "Tras su colocación en el espacio que ocupará en la parte exterior del poz, iniciará un periodo de pruebas antes de su puesta en funcionamiento prevista para este verano", indicó la concejalía de Turismo, que dirige Álvaro González.
El proyecto ha supuesto una inversión de casi 167.000 euros y se centra en la instalación de una estructura modular que alberga una sala inmersiva que permitirá ofrecer una experiencia, "adaptada a todo tipo de públicos, sin barreras físicas y totalmente accesible, de visitar el interior de una mina de carbón ofreciendo así un viaje al pasado del primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en nuestro país. Sonido ambiental, vibraciones y proyecciones en alta calidad son algunos de los ejes de este proyecto ejecutado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central y financiado por fondos de la Unión Europea-NEXTGenerationEU", apuntó el gobierno local.
Esta actuación, señalaron las mismas fuentes, "se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de Mieres por consolidar el concejo como destino emergente en este caso ligado al patrimonio y la historia del concejo". Una estrategia de dinamización turística y económica, añadieron que "está dando importantes resultados con un incremento del turismo y de la actividad ligada a este sector".
"Apostamos por la innovación para seguir impulsando propuestas novedosas que atraigan turismo aprovechando todos los recursos que tenemos", señaló el concejal de Turismo, que incidió en que proyectos como este suponen dar un salto de calidad en la oferta turística de un territorio que se está convirtiendo en una referencia en el ámbito de la innovación y la tecnología ligadas a la promoción turística.
La conversión del Pozo Santa Bárbara en un centro de experiencias artísticas "con más de 30.000 visitas recibidas y con una oferta cultural que se verá complementada ahora por esta sala inmersiva, 'Bocamina' o el Reto Territorio Minero son hitos importantes en esta estrategia, igual que lo es esta nueva propuesta que tras su instalación este lunes, arrancará un periodo de pruebas para que todo esté listo para su puesta en funcionamiento este verano ofreciendo un recurso novedoso, diferente y complementario a otros de los que se ofrecen en nuestra comunidad".
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