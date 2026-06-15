"El territorio no se regenera urbanizando una calle", afirma el exconsejero Juan José Tielve sobre el proyecto urbanístico del barrio de El Puente, en Langreo

La primera jornada del “proceso de diálogo y participación ciudadana” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Langreo para “informar sobre las alternativas urbanísticas para El Puente" arrojó algunas ideas y reflexiones de fondo en una mesa redonda celebrada este lunes en la Casa de Cultura de La Felguera. La idea más clara es que hay que ir más allá. Lo resumió con claridad Juan José Tielve, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y exconsejero de Fomento del Principado de Asturias, al afirmar que “el territorio no se regenera urbanizando una calle”. Lo refrendó Ícaro Obeso, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, que destacó la ausencia de una “visión del Valle”, en su opinión debería abordarse de manera conjunta el espacio que va desde Barros hasta Ciaño, “donde hay muchos terrenos baldíos como el parque de carbones o Felguera Melt”. “Se está resolviendo a piezas, con iniciativas separadas, no con una estrategia conjunta y el barrio de El Puente es una pieza más”, explicó para subrayar que “se está trabajando con cortoplacismos que solo resuelven cuestiones puntuales”.

Mesa redonda sobre el proyecto urbanístico del barrio de El Puente, en Langreo / M. Á. G.

Langreo Centro

Tanto Tielve como Obeso destacaron también la necesidad de contar con los afectados, con los vecinos de El Puente. El exconsejero, que participó hace 30 años en el desarrollo de Langreo Centro, recordó que “lo primero que se hizo fue escuchar a todos los propietarios, hablar con los 170 afectados uno a uno y llegar a acuerdos con todos”. “En la primera fase de Langreo Centro solo se expropió un 4 por ciento del terreno afectado”, subrayó para destacar que “no hubo ningún conflicto”.

Ese aspecto lo destacó también Obeso. El experto apuntó que “el problema del conflicto de El Puente es que no se contó con la participación ciudadana previa y es fundamental conocer las aspiraciones de los vecinos”. Obeso entiende que “estamos acostumbrados a que los análisis previos de los planes urbanísticos los hagan los expertos, pero lo que deberíamos hacer es contar siempre con los vecinos porque eso nos permite tener mejores diagnósticos”.

Público asistente a la mesa redonda sobre el proyecto urbanístico del barrio de El Puente, en Langreo / M. Á. G.

Proceso participativo

La mesa redonda, que estuvo moderada por el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García (IU), contó también con la participación de Mónica Álvarez Fernández, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, que abordó los aspectos generales de la planificación urbanística y la ejecución de proyectos y recordó que las edificaciones de El Puente están en la actualidad fuera de ordenación y eso supone muchas limitaciones a la hora de hacer obras en las viviendas.

En el encuentro también se analizaron las distintas posibilidades de desarrollo urbanístico de la zona, con participación pública o privada. En ese punto, Obeso planteó la posibilidad de explorar fórmulas como las áreas de regeneración integral o de regeneración urbana, con las que se podría acceder a fondos europeos.

La mesa redonda sirvió para plantear una visión general de una actuación que ha generado una intensa polémica. En octubre del año pasado Principado y Ayuntamiento anunciaron un proyecto para la construcción de tres edificios de viviendas públicas de alquiler barato en el barrio de El Puente, en la zona más cercana a los terrenos liberados tras el soterramiento. El proyecto requería la expropiación de medio centenar de viviendas lo que generó el rechazo vecinal. Los afectados mantuvieron un encierro de dos meses en el salón de plenos del Ayuntamiento y eso forzó al equipo de gobierno a suspender la ejecución del proyecto e iniciar un proceso de diálogo que arrancó con la mesa redonda de este lunes.

Tras este primer encuentro, el calendario continuará con varias mesas de trabajo. El miércoles 17 de junio se celebrarán dos reuniones: la primera, con los afectados de la denominada unidad de actuación 49 y a continuación, con los afectados de la unidad 48, ambas en la Casa de Cultura de Sama. El lunes 22 de junio, en el mismo espacio, será el turno de los afectados de la unidad 50, y de los vecinos y propietarios de las unidades de actuación colindantes. El martes 23 de junio se celebrará una nueva sesión dirigida a "actores políticos, sindicales y sociales", de nuevo en Sama. En estas mesas participarán "técnicos y representantes institucionales del Ayuntamiento de Langreo y del Principado de Asturias", siempre con el fin "de explicar las alternativas, resolver dudas y contrastar las consecuencias urbanísticas, jurídicas y económicas de cada posible" salida al conflicto.