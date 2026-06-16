El Ayuntamiento de Langreo celebra la apertura del "diálogo" social sobre el proyecto urbanístico del barrio de El Puente: "No habrá imposición"

El Ayuntamiento de Langreo valora “muy positivamente” el inicio del proceso de "diálogo y participación ciudadana" abierto para abordar el desarrollo urbanístico del barrio de El Puente. La primera sesión de este programa de reuniones se celebró en la Casa de Cultura de La Felguera y contó con una amplia participación vecinal y la intervención de Ícaro Obeso Muñiz, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo; Mónica Álvarez Fernández, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo; y Juan José Tielve Cuervo, ingeniero de Caminos y exconsejero de Fomento del Principado de Asturias. El acto estuvo moderado por el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, que indicó que el proceso se desarrollará "de la mano de los vecinos", con "escucha, diálogo y búsqueda de consenso".

Mesa redonda sobre el proyecto de El Puente en la casa de Cultura de La Felguera / M. Á. G.

Etapa de diálogo

El gobierno local considera que la puesta en marcha de este proceso confirma la voluntad municipal de buscar una salida compartida tras la suspensión del convenio urbanístico. “Demuestra una forma de hacer política que cree en la participación ciudadana como pilar democrático”, señalan fuentes municipales. El Ayuntamiento recuerda que detener un procedimiento urbanístico de esta dimensión, clave para el desarrollo de la ciudad, tiene un coste político evidente, pero defiende que era necesario hacerlo para abrir una etapa de diálogo con los vecinos y analizar con más garantías las alternativas posibles. “El gobierno ha actuado de forma responsable y valiente”, explican.

Durante la sesión, el alcalde, que intervino como moderador, trasladó que “el Ayuntamiento no plantea ninguna imposición” y que el objetivo de las mesas es caminar de la mano de los vecinos para encontrar una solución con el mayor consenso posible.

La primera reunión permitió abrir el debate con información técnica y participación vecinal. Ícaro Obeso abordó la regeneración urbana de Langreo y la necesidad de analizar El Puente como una pieza urbana dentro de un proceso más amplio de transformación. Mónica Álvarez explicó aspectos generales de la planificación urbanística, los sistemas de ejecución y el papel que puede asumir la Administración cuando los ámbitos previstos en el planeamiento no se desarrollan por parte de la iniciativa privada. Juan José Tielve recordó antecedentes de transformación urbana como Langreo Centro, una actuación de los años noventa en la que también fue necesario hablar con propietarios, estudiar situaciones particulares y buscar acuerdos. También estuvieron presentes responsables municipales y autonómicos vinculados al proceso, como José Antonio Cases Díaz, abogado y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo, e Ignacio Ruiz Latierro, ingeniero de Caminos y director general de Ordenación del Territorio del Gobierno asturiano.

Infografía del desarrollo del barrio de El Puente, en Langreo, en el plan urbanístico de 2011 / M. Á. G.

Durante el acto también se presentaron varias imágenes con recreaciones de la zona ajustadas a los contenidos previstos inicialmente en el Plan General de Ordenación Urbana de Langreo de 2011.

Infografía del diseño previsto para el barrio de El Puente, en Langreo, en el plan urbanístico de 2011 / M. Á. G.

El Ayuntamiento considera que la sesión de apertura de las mesas de diálogo permitió escuchar con claridad la preocupación de los vecinos. “También sirvió para plantear propuestas alternativas cuyo encaje jurídico y económico habrá que valorar”, apuntan fuentes del Ejecutivo local. El equipo de gobierno de Langreo pretende hallar una salida, “una alternativa viable”, que permita la mejora del barrio con la menor afección a los propietarios.

Nuevas reuniones

Tras la primera sesión general, el proceso continuará con reuniones específicas por unidades de actuación y con los distintos colectivos implicados. Este miércoles, 17 de junio, se celebrarán las reuniones con los afectados de la unidad de actuación 49, a las 17.00 horas, y de la unidad de actuación 48, a las 19.00 horas, ambas en el aula de la Casa de Cultura de Sama. El lunes 22 de junio será el turno de los afectados de la unidad de actuación 50, a las 17.00 horas, y de los vecinos y propietarios de las unidades de actuación colindantes, a las 19.00 horas. El martes 23 de junio, a las 19.00 horas, tendrá lugar una nueva sesión dirigida a actores políticos, sindicales y sociales, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Sama. En esos encuentros se analizarán las afecciones concretas, las alternativas posibles, los plazos, la financiación, las compensaciones, el impacto sobre la vivienda pública y el encaje jurídico de cada escenario.

El Ayuntamiento recuerda que sobre la mesa podrán estar todas las opciones que sean viables y evaluables. Eso incluye propuestas trabajadas por el Ayuntamiento y el Principado, planteamientos vecinales, aportaciones de colectivos y alternativas que puedan formular los grupos políticos, siempre que puedan concretarse y estudiarse con datos reales.

El Gobierno de Langreo apela a la buena voluntad de todas las partes para que esta nueva etapa pueda desarrollarse con datos reales, opiniones técnicas, serenidad, respeto y sentido constructivo, indicaron. El objetivo es acercar posiciones y buscar una salida viable para El Puente. El Ayuntamiento insiste en que sacar adelante una solución “será difícil incluso con diálogo, pero resultará imposible si el proceso se convierte en una confrontación permanente”.