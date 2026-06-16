El "Camino de las Asturias" pisa fuerte: la Junta aprueba una propuesta para impulsar la ruta y que forme parte de la red de Caminos de Santiago

La comisión de Cultura de la Junta General del Principado ha aprobado por unanimidad una iniciativa para estudiar e impulsar el "Camino de las Asturias", un itinerario histórico que une el Puerto de Tarna con Oviedo a través del Valle del Nalón, con el objetivo de integrarlo en la red de los Caminos de Santiago. La propuesta fue defendida por el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) a raíz de una iniciativa de la sociedad cultural "La Pegarata". Todos los grupos parlamentarios han coincidido en que este proyecto representa una oportunidad de desarrollo económico, cultural y turístico para la comarca.

Fue una ruta diseñada entre los siglos IX y XI entre Pamplona y Oviedo para dar cobijo a los peregrinos en una convulsa época por los continuos enfrentamientos contre musulmanes y cristianos. Se bautizó como "Camino de las Asturias", y poco a poco fue cayendo en el olvido. Ahora quiere recuperarse.

El diputado Pumares explicó en la Junta que esta iniciativa procede de la Sociedad Cultural y Gastronómica "La Pegarata", impulsora a su vez de la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias, que ha logrado poner de acuerdo todos los ayuntamientos del Valle del Nalón para implicarse en el proyecto.

Este itinerario, señaló, cuenta con "una sólida fundamentación histórica" y está vinculado a los primeros siglos de las peregrinaciones jacobeas y a las circunstancias políticas y militares de aquella época. Pumares indicó que esta ruta parte de Pamplona, se incorpora al Camino del Interior en Salvatierra, pasa por Vitoria-Gasteiz, y continúa por tierras de Álava, Burgos, el sur de Cantabria, el norte de Palencia y de León, y llega hasta el Puerto de Tarna, desde donde atraviesa el valle del Nalón y alcanza Oviedo para seguir a través del Camino Primitivo.

Iniciativa

"Esta iniciativa va mucho más allá de la mera recuperación de un itinerario histórico", añadió Pumares, porque también supone una oportunidad para los concejos del Valle del Nalón en materia de turismo cultural, desarrollo rural y actividad económica.

La iniciativa plantea elaborar un estudio histórico que delimite y documente el trazado, impulsar su reconocimiento como itinerario integrante de los Caminos de Santiago, elaborar un plan de recuperación del Camino de las Asturias y establecer mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas por las que discurre históricamente este camino.

Unanimidad

La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, que coincidieron en la necesidad de dar un impulso a la comarca del Nalón a través de este tipo de iniciativas. El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, aseguró que esta es una "oportunidad innegable que no se puede dejar pasar" y destacó el "enorme potencial turístico y cultural" que implica para la zona. "Tiene todos los mimbres para ser un atractivo turístico de primer orden".

El diputado de Vox Javier Jové ha respaldado la iniciativa al considerar que será positiva para el valle del Nalón pero ha pedido un "estudio riguroso y profundo" sobre la "certeza" de este recorrido.

Desde el PP, el diputado José Luis Costillas aseguró que esta es una oportunidad desde el punto de vista turístico y cultural en una zona que "está muy necesitada de este tipo de oportunidades". El parlamentario popular aprovechó el debate para poner de manifiesto la "falta de mantenimiento" de las sendas y senderos de Asturias.

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La diputada del PSOE Noelia Macías mostró el respaldo a la iniciativa "desde la convicción de que no supone una rectificación ni cambio de rumbo" de las políticas del Gobierno asturiano, sino que "refuerza" la línea en la que viene trabajando para proteger y promocionar el patrimonio cultural autonómico