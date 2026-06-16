Todos los deportes caben en el colegio Llerón-Clarín de Mieres: diez clubes locales realizaron charlas y exhibiciones para acercar sus disciplinas a los alumnos
La actividad buscaba "dar a conocer en el colegio la oferta deportiva del municipio", señalaron los docentes
El colegio público Llerón-Clarín de Mieres se llenó durante la jornada del martes de deporte. Diez clubes deportivos del concejo llevaron las diferentes disciplinas que practican al polideportivo, al patio, pero también a las aulas del centro educativo.
Con la actividad “se da a conocer en el colegio la oferta deportiva del municipio”, aseguró Roberto Gutiérrez, profesor de Educación Física del centro. Una jornada que, dijo la jefa de estudios, Ana Patricia Fernández, “discurrió muy bien y nos gustaría continuar organizando”. Y si se puede, añadió Gutiérrez, “aumentar el número de clubes deportivos que participen”.
Desde las diez de la mañana, todo estaba perfectamente organizado. Los profesores y monitores consultaban la hoja en la que se plasmaba qué grupo asistía al taller de cada deporte y en qué horario. El Club Atletismo de Mieres, Baloncesto Villa de Mieres, Club Patín Mieres, Mieres Sala, Natación Cuencas Mineras, Rítmica de Mieres, Rítmica Valle de Turón, Club de patinaje Mieres Artístico, Club de tenis Mieres y Club de dardos Pika asistieron a la jornada dedicada al deporte en el centro.
María Torres, entrenadora del club de patinaje Mieres Artístico, impartió, junto a Carmen Vázquez y Paula Alonso, monitoras y deportistas, la charla en una de las aulas. Les mostró a los escolares los patines y los maillots y un vídeo de una actuación de Luca Lucaroni, que fue siete veces campeón del mundo en solitario y por parejas.
“Este es un deporte minoritario. Con jornadas como estas los niños lo pueden conocer”, señaló María Torres. En otras de las aulas, María Belén Iglesias y Alfonso San Martín, del Club Natación Cuencas Mineras, trasladan a los escolares que “prueben diferentes deportes” para elegir el que más les guste. “Haces amigos y después, puedes competir o no hacerlo”, comentó Iglesias.
Escolares de Primaria
En la cancha deportiva, Pablo Varela y Martín González, entrenadores de la cantera del Baloncesto Villa de Mieres, esperan a los escolares bajo una de las canastas. Les explican algunas nociones y empieza el juego. Al otro lado del recinto escolar, la clase la imparte el Club Atletismo de Mieres.
Los diferentes cursos de Primaria, de 1.º a 6.º, del colegio Llerón-Clarín pasaron por cada uno de los deportes. “Logramos que todos los clubs deportivos pudiesen venir el mismo día y organizar esta actividad en la que participaron todos los alumnos de Primaria”, indicó la jefa de estudios del centro educativo, al que acuden a clase 126 escolares.
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