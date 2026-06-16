Dos escenarios, "food trucks", artesanía y al menos once grupos musicales: así será el festival que inaugurará en julio el recinto ferial de Langreo

El festival con el que se inaugurará el Espacio Cultural Talleres del Conde, el nuevo recinto ferial de Langreo, contará con la actuación de al menos once grupos o artistas en dos escenarios. Esa es la idea con la que trabaja el Ayuntamiento de Langreo y que ha plasmado en los requisitos que tiene que cumplir la empresa que se encargue de diseñar y organizar el evento, que se celebrará los días 17 y 18 de julio.

En el escenario principal del festival actuarán, reflejan las bases del contrato, “al menos tres grupos o artistas”, con “dos cabezas de cartel de reconocida trayectoria y deberá tener presencia artistas locales y música en llingua asturiana”. Para el secundario, se propone que sean “al menos ocho grupos” los que se suban a las tablas y se valorará que haya presencia de bandas locales.

Entre las condiciones establecidas por el gobierno local en el contrato, que se ha licitado por 36.300 euros, figuran la instalación de un mínimo de seis food trucks con una oferta gastronómica variada. Tendrá en cuenta el Ayuntamiento que se incluyan en el festival espectáculos diseñados exprofeso para la inauguración de Talleres del Conde y que incorporen “música hecha en Asturias y en llingua asturiana”.

El Ayuntamiento contratará a una empresa que se encargue del servicio de diseño, programación, producción y coordinación de la inauguración del Espacio Cultural Talleres del Conde. Esta firma se encargará de la gestión del festival, que incluye desde realizar la programación artística hasta la contratación de las compañías y la producción además del seguimiento de las actividades.

También tendrá que organizar un mercado de artesanía e instalará y gestionará el servicio de barra durante las dos jornadas. Y aunque no es un requisito obligatorio, la organización de actividades de carácter cultural, será valorado de forma positiva por el Consistorio.

El contratista tendrá que hacerse cargo de la atención a los artistas, de la decoración y de todas aquellas actividades necesarias para la organización del festival como el montaje y desmontaje de la instalación necesaria para cada una de las actuaciones. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 22 de junio a las 23.59 horas.

El gobierno local prevé llevar a cabo el viernes por la mañana, día 17, la inauguración oficial para que durante la tarde y el día siguiente se desarrollen las actividades, según explicó días atrás la concejala de Hacienda, Marina Casero. La programación del verano ya se está diseñando e incluirá, dijo, cine de verano, talleres de pintura o yoga al aire libre”.

Uno de los espacios del recinto ferial de Talleres del Conde. / Juan Plaza

Los Talleres del Conde tienen una superficie de 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo. Se proyectaron unas instalaciones nuevas sobre las estructuras metálicas de las antiguas naves de calderería del equipamiento de Duro, que fue construido en torno a 1897 y ampliado en 1929.

Reforma de las naves

La actividad cesó en los Talleres del Conde en los años 90. Posteriormente, se inició un largo proceso de expropiación y varios parones hasta que el proyecto se hizo realidad. Langreo ha ganado unas nuevas instalaciones que funcionarán como recinto ferial, con un edificio de oficinas, tres naves cubiertas de entre 700 y 850 metros cuadrados y un gran espacio exterior cubierto, con capacidad para acoger eventos para cerca de 10.000 personas.

La recuperación de los Talleres del Conde contó con financiación del Instituto para la Transición Justa y del Principado de Asturias, dentro de las actuaciones de regeneración y dinamización de las comarcas mineras. El ejecutivo municipal se ha decantado por la gestión municipal, con el "asesoramiento experto" de firmas privadas externas.