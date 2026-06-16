Inyección económica para los concejos que albergan el "grifo de Asturias": Cadasa destinará 1,4 millones en cuatro años a Caso y Sobrescobio por el uso de los embalses

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) destinará 1,4 millones a los concejos de Caso y Sobrescobio en cuatro años como compensación por el uso de los embalses (Tanes y Rioseco) existentes en ambos municipios. La inversión, según Cadasa, contribuye a "preservar la calidad del agua de los embalses que abastecen a gran parte de Asturias y a impulsar medidas de desarrollo económico y social en los municipios afectados". Junto a los dos concejos del parque de Redes también se ha suscrito un convenio similar con Villayón, por un valor de 388.000 euros.

El convenio suscrito con Sobrescobio se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias este martes fija una aportación global de 560.000 euros durante cuatro anualidades (2026, 2027, 2028 y 2029). El alcalde coyán, Marcelino Martínez, señaló que estas compensaciones "ya se vienen recibiendo desde hace años fruto del acuerdo al que se llegó en su día con Cadasa, pero ahora se formalizan en un convenio plurianual". El convenio con Caso se publicó en el Bopa el lunes, por un montante de 840.000 euros, repartido también en cuatro años.

Actuaciones

Las inversiones se destinarán a actuaciones "vinculadas al ciclo integral del agua y a la preservación ambiental en los concejos de Villayón, Caso y Sobrescobio, concejos en los que se ubican infraestructuras hidráulicas estratégicas para el abastecimiento de agua a gran parte de Asturias", explica Cadasa, que añade que "la inversión se articula a través de convenios de colaboración" suscritos entre la entidad y los respectivos ayuntamientos con "el objetivo de desarrollar actuaciones dirigidas a proteger la calidad de las aguas de las cuencas y embalses que abastecen los sistemas gestionados por el Consorcio, así como promover medidas de carácter socioeconómico y ambiental que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de estos concejos".

Presa y embalse de Tanes / Miki López

En el caso de Caso y Sobrescobio, los acuerdos están vinculados a la protección del sistema hidráulico asociado a los embalses de Tanes y Rioseco, fundamentales para el abastecimiento de agua de calidad a más de 770.000 habitantes del área central y costera de Asturias. "Ambos municipios forman parte además del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes, cuya conservación resulta esencial para garantizar el buen estado de las masas de agua".

Por su parte, el convenio con Villayón, apuntaron las mismas fuentes, "permitirá financiar actuaciones dentro del ciclo integral del agua y de preservación ambiental en el entorno del embalse de Arbón, infraestructura clave para el suministro a los municipios costeros del occidente asturiano".

Noticias relacionadas

Los convenios "contemplan programas de actuación plurianuales y mecanismos de seguimiento y justificación de las inversiones, reforzando la cooperación institucional entre Cadasa y los ayuntamientos para compatibilizar la protección ambiental de los recursos hídricos con el desarrollo económico y social de los territorios que albergan las principales infraestructuras de captación y regulación de agua de Asturias".