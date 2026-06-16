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Licitada por 414.000 euros la obra para potenciar el drenaje de la carretera de Pampiedra (Langreo): "Se busca mejorar la estabilidad de la ladera"

El plazo de ejecución es de cuatro meses

La carretera de Pampiedra.

La carretera de Pampiedra.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ha licitado las obras para mejorar el drenaje de la carretera de Pampiedra (LA-8), en Langreo, con un presupuesto máximo de 414.448 euros. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de julio.

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"El objetivo de la actuación es recoger y canalizar de forma adecuada las aguas de escorrentía, las filtraciones internas del terreno y también las procedentes de una bocamina situada en la vaguada. Todas esas aguas se conducirán hasta el fondo del valle, en el cruce con la carretera LA-7, donde podrán verter de manera natural en un arroyo", señaló la Consejería.

Las mismas fuentes indicaron que, con esta intervención, "se busca mejorar la estabilidad de la ladera, una zona que históricamente se utilizó como escombrera para depositar rellenos procedentes de la actividad minera. En 2022 se produjo allí un deslizamiento, por lo que desde entonces el talud está controlado mediante sensores e inclinómetros, un sistema que permite detectar cualquier movimiento y anticiparse a posibles nuevos corrimientos".

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La carretera de Pampiedra,

La carretera de Pampiedra, / .

El proyecto prevé la ejecución de una zanja drenante con la profundidad necesaria para captar tanto las aguas superficiales como las procedentes de la bocamina y conducirlas, a través de un colector, hasta el arroyo. Las obras se desarrollarán entre los puntos kilométricos 1,080 y 1,780 de la carretera.

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