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"Malestar" entre los hosteleros de Langreo por la negativa del Ayuntamiento a permitir la colocación de pantallas en las terrazas para seguir el Mundial: "No lo entendemos"

El Consistorio alega que se incumpliría la normativa sobre ruidos

Ayuntamiento de Langreo.

Ayuntamiento de Langreo.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) ha mostrado el "malestar" del colectivo tras denegar el Ayuntamiento de Langreo pa colocación de pantallas de televisión en las terrazas de los negocios hosteleros para seguir la retransmisión de los partidos del Mundial de fútbol.

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La solicitud se hizo a través de Otea, que recibió la negativa del Ayuntamiento. "Lamentablemente, en relación con la solicitud para la instalación de televisores en terrazas con motivo de la retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrolla entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026,, el Ayuntamiento de Langreo no autoriza la instalación temporal de pantallas para la retransmisión de los partidos", expresó Otea a sus asociados.

"En la notificación municipal", añadieron, "se precisa que existe informe desfavorable del departamento de Medio Ambiente, haciendo referencia a la ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Langreo". Y que  "no es posible autorizar el incumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, ya que la exoneración del cumplimiento de los indicadores de emisión y recepción acústica en terrazas durante la celebración del Mundial sería una actuación nula de pleno derecho".

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"Malestar"

Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan, señaló que los hosteleros "están molestos porque hablamos de un evento que hay cada cuatro años y entendemos que podría haber una excepción. Tampoco se genera un ruido excesivo si las televisiones se ponen con excesivo volumen, así que no lo entendemos".

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