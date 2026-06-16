Las obras en el puente atirantado de Sama del Corredor del Nalón, sin fecha de finalización: "Sabemos que genera incomodidades"

Las obras que se ejecutan en el puente atirantado de Sama del Corredor del Nalón (AS-117) y que causan restricciones de circulación al tráfico pesado no tienen fecha fijada de finalización. Así lo aseguró el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en la Junta General ante una pregunta del diputado del PP Pedro de Rueda sobre el tiempo estimado para concluir los trabajos.

“La planificación no está cerrada porque dependerá de las obras que se realizan para solucionar algunos de los problemas, que tienen que ver con el agravamiento de alguna de las grietas que hay en la pilona”, afirmó el Consejero. Añadió que “no es algo alarmante, pero hay que actuar de urgencia”. Las restricciones están vigentes ya desde hace quince días, con prohibición de circular por el puente atirantado a los camiones de más de 3,5 toneladas y con limitación de velocidad al resto de vehículos.

“Entiendo que se generen incomodidades, pero tenemos que actuar”, señaló Alejandro Calvo. Explicó el Consejero que en la red regional de carreteras se realizar “inspecciones periódicas y cuando se detectan patologías se programan las actuaciones necesarias”.

En el caso del puente del Corredor del Nalón a su paso por Sama se realizó en abril, dijo, “una revisión integral con ensayos y análisis para definir actuaciones futuras y en el marco de ese control los técnicos detectaron un cambio relevante en el estado del puente, con un agravamiento de lesiones ya registradas”. Fue entonces cuando, continuó su explicación, “se adoptaron medidas preventivas para reducir las cargas sobre la estructura mientras se completa el análisis de detalle”. Esto va acompañado de limitaciones de velocidad y restricciones a la circulación de tráfico pesado “mientras se acometen los trabajos necesarios”.

El diputado popular indicó que “se ha creado alarma social” y que se han producido “varios golpes por alcance” ya que se generan aglomeraciones debido a la alta densidad de tráfico en ese tramo del Corredor del Nalón. Aludió, además, a los perjuicios que causan estas restricciones a los transportistas, que están “intranquilos”.

Alta densidad de tráfico

Calvo subrayó que su departamento ha estado “en permanente contacto” con las asociaciones del transporte e hizo un llamamiento a que se respete la señalización en el puente atirantado. Este tramo del Corredor del Nalón tiene una alta densidad de tráfico, con unos 20.000 vehículos diarios, que ahora tienen que reducir la velocidad en las inmediaciones, bajándola en alguna de las zonas hasta los 20 kilómetros por hora.

Con las restricciones se reduce la carga que soporta la estructura mientras se abordan las obras. Entre los trabajos a ejecutar en el puente figuran el relleno de fisuras y el refuerzo metálico que garantice la resistencia del pilón de hormigón, además del fresado de la capa de rodadura.