El Principado sacará a licitación "en unas semanas" las nuevas mejoras en Pajares, con una inversión de 9 millones de euros (y que incluyen un "telebike" y más iluminación)

La consejera de Cultura, Política Llingüistica y Deportes, Vanesa Gutiérrez, garantizó este martes la inversión de 9 millones de euros en la segunda fase de las obras de modernización y desestacionalización de la estación de esquí de Valgrande-Pajares. Gutiérrez aseguró que “en unas semanas” el Principado sacará a licitación los trabajos, consistentes en la instalación de un “telebike”, un telesilla con capacidad para trasladar bicicletas, y la iluminación de la estación. “El pasado 11 de junio se firmó la elegibilidad del proyecto”, reveló. Es decir, el Fondo de Transición Justa que financia esta segunda fase de obras en Pajares ha aceptado la propuesta con lo que el Principado ya tiene el visto bueno y puede sacarlo a licitación y desarrollar el proyecto. Además, la consejera apuntó que esos fondos llegan hasta 2030 con lo que rechazó cualquier posibilidad de perderlos. A eso añadió la consejera que el Valgrande-Pajares se están ejecutando en la actualidad obras por importe de un millón de euros.

La telecabina de Pajares. / A. Velasco

Dimisión del director

Vanesa Gutiérrez anunciaba esta licitación en una comparecencia en la Junta General del Principado en la que los diputados de Foro Asturias, Adrián Pumares, y Javier Jové, Vox, le interrogaron sobre el futuro de las estaciones de esquí asturianas, sobre el modelo de gestión, sobre ese proyecto de mejora en Pajares y sobre la dimisión del director de la estación lenense, Javier Martínez. En este último punto, la Gutiérrez se limitó a decir que no le causa ninguna alegría ninguna dimisión en el seno de su consejería. Respondía así a Jové, que aseguraba que el día que se conoció la salida de Martínez, la consejera “lo celebró con voladores”. Gutiérrez rechazó de plano que la dimisión del director se debiese al hostigamiento al que fue sometido por la administración, como denuncia la oposición. “Yo no tengo ningún enfrentamiento con nadie, podría decir muchas cosas pero no lo voy a hacer porque no aporta nada”, concluyó.

Modelo de gestión

En cuanto al debate sobre el modelo de gestión, Vanesa Gutiérrez recordó que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ya anunció a principios de año que el Gobierno de Asturias y la Diputación de León estudian el modelo jurídico que permitirá articular una gestión conjunta de las cuatro estaciones de la cordillera Cantábrica occidental: Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares, en Asturias, junto a San Isidro y Leitariegos, en León. En eso siguen trabajando conjuntamente las dos administraciones, explicó la consejera, que insistió en que “no hay que hacer demagogia” porque “modificar el modelo de gestión implica un análisis muy riguroso ya que en la actualidad las estaciones asturianas funcionan de forma distinta”. Gutiérrez insistió en que una de las prioridades es garantizar los puestos de trabajo públicos, “para lo que hay un compromiso absoluto”, aseguró. “Parece que a usted no le interesan las familias de las 61 personas que trabajan en Pajares”, le respondió al diputado de Vox.

Gutiérrez reiteró que la cuestión es compleja porque se trata de “dos administraciones diferentes, con modelos de gestión distintos y hay que tener en cuenta muchas variables porque cada estación tiene su patrimonio, sus recursos, su personal”, por eso, “no se trata solo de analizar el modelo, sino de preservar y crear más puestos de trabajo y de otras muchas cuestiones”.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez / .

Javier Jové puso sobre la mesa la propuesta de la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, integrada por clubes deportivos, empresarios turísticos, hosteleros, asociaciones vecinales y concesionarios vinculados a Pajares y Fuentes de Invierno, que ha elaborado un amplio informe, en el que plantea un nuevo modelo de funcionamiento para las estaciones asturianas y leonesas con la creación de una sociedad pública participada al 50% por Asturias y León.