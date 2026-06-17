Aarón Zapico, director de "Forma Antiqva", será el responsable del espacio cultural Talleres del Conde de Langreo: "Queremos que el recinto sea un motor de transformación"

Aarón Zapico, langreano, director de orquesta, clavecinista y fundador de “Forma Antiqua” será el comisario del Espacio Cultural Talleres del Conde que se inaugurará el fin de semana del 17 y 18 de julio con un festival. Su labor será, como él mismo explicó a LA NUEVA ESPAÑA, “la de creador, emisor y receptor de ideas, además de servir de nexo entre Talleres del Conde, el Ayuntamiento de Langreo y la ciudadanía, favoreciendo un diálogo constante y enriquecedor”, un reto que le tiene “muy ilusionado” porque “es un privilegio poder contribuir, desde un papel activo, al desarrollo cultural de Langreo”.

Aarón Zapico durante un concierto. / Fermín Rodríguez

Referente nacional desde Langreo

Zapico, uno de los referentes de la música clásica en España, siempre ha defendido la necesidad de impulsar la actividad en su Langreo natal. Siempre ha hecho gala de sus raíces hasta el punto de seguir viviendo en el concejo pese a tener una agenda de conciertos que le hacen viajar por todo el mundo. Su punto de partida y de regreso tras sus compromisos nacionales e internacionales siempre es Sama.

En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Langreo de este miércoles se informó a los portavoces del nombramiento de una figura esencial para poner en marcha el nuevo recinto. “⁠Entiendo Talleres del Conde como un proyecto vivo, abierto y en permanente construcción. Es un espacio que pertenece a toda la sociedad y cuya programación debe ser diversa, participativa y sensible a las inquietudes del territorio”, apuntó el flamante comisario.

Su objetivo principal es que “Talleres del Conde se convierta en un motor cultural de transformación social, capaz de generar nuevas oportunidades y contribuir a la puesta en valor de nuestro entorno y de nuestra identidad”.

Langreo, La Felguera. Visita al nuevo recinto ferial de Talleres del Conde. / Juan Plaza / LNE

Para Aarón Zapico, “este nombramiento me brinda la oportunidad de poner al servicio de Langreo mi experiencia en la dirección y gestión de proyectos, así como la red de contactos y colaboraciones que he tejido con instituciones y agentes culturales a lo largo de los años, siempre con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuestro concejo”.

El músico Aarón Zapico forma parte del jurado de los Premios Princesa de Asturias de las Artes y es Comisario de Disciplinas Musicales de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea 2031. Se formó como pianista clásico antes de especializarse en música antigua y clave en el Real Conservatorio de La Haya. Ha ejercido la docencia en universidades, conservatorios y cursos especializados en España y en países como Australia, México, Panamá, Costa Rica o Singapur. En los próximos meses, su agenda incluye el debut al frente de la Orquesta Sinfónica de Navarra; la dirección musical de la ópera Celos hacen estrellas, de Hidalgo, en el Auditorio de Tenerife; y su regreso como director invitado de las orquestas de Córdoba y RTVE.

Su llegada al Espacio Cultural Talleres del Conde supone un impulso al proyecto municipal de convertir en antiguo recinto fabril en un referente cultural y social en Asturias. En los próximos meses el Consistorio sacará a concurso la dirección artística para incorporar un nuevo perfil que trabajará directamente con el comisario.

El próximo lunes, 22 de septiembre, se acaba el plazo de la licitación puesta en marcha por el Ayuntamiento para organizar el festival inaugural de julio, una cita con dos os escenarios, "food trucks", artesanía y al menos once grupos musicales. El consistorio trabaja ya en la programación estival y en las citas culturales del otoño.