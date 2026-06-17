La capilla que albergó el sepulcro del rey Aurelio, en riesgo: buscan fondos para reparar la ermita de Santa Lucía, en San Martín del Rey Aurelio

La capilla de Santa Lucía, antigua iglesia parroquial de San Martín, está cerrada a la espera de las obras que reparen los desperfectos que se han producido en la bóveda del presbiterio. La cubierta de ese espacio está apuntalada a la espera de los trabajos, para los que se ha redactado ya el proyecto, con 81.000 euros de coste. La unidad pastoral de San Martín ya dispone de la mitad del presupuesto, pero necesita más fondos.

Para informar de la actuación y pedir la colaboración ha convocado a vecinos y asociaciones del concejo de San Martín del Rey Aurelio el próximo 26 de junio. En la capilla, donde según algunas fuentes históricas fue enterrado el rey Aurelio en el año 774 -otras fuentes sitúan el enterramiento en otros lugares-, se desprendió parte de la cubierta “en septiembre del pasado año”, aseguró el párroco de San Martín de Sotrondio, Marcos Cuervo. Se tuvo que retirar, entonces, el altar y las imágenes de Santa Lucía, San José y Nuestra Señora del Rosario, y se procedió a apuntalar el techo.

La zona de la bóveda que se desprendió. / LNE

La capilla quedó cerrada y no se pudieron celebrar los oficios religiosos de Santa Lucía ni de Todos los Santos, que acogía cada año. Desde la parroquia se pusieron en contacto con el Arzobispado y con la Consejería de Cultura y consiguieron sendas subvenciones. “Estas dos ayudas económicas, unidas al fondo que tiene la capilla, alcanzan el 51% del presupuesto de la obra”, dijo el sacerdote.

El Principado aporta 18.750 euros a la rehabilitación de la ermita y el Arzobispado 20.000 euros. Pero se precisa más dinero para cubrir el presupuesto de la obra, por lo que “necesitamos donativos de los vecinos y plantearemos a las asociaciones la celebración de conciertos y otros eventos para poder recaudar fondos”, indicó el párroco. Para trasladar toda la información la unidad pastoral ha convocado una reunión el día 26 de junio a las 19.30 horas en la iglesia parroquial de San Martín.

El proyecto

La licencia municipal para abordar la obra está solicitada y solo falta que la Consejería de Cultura emita el informe sobre la actuación en la capilla de Santa Lucía, al “estar incluida en el inventario de patrimonio cultural”. La obra se iniciará en cuanto se tengan las autorizaciones necesarias, comentó Marcos Cuervo, que hizo hincapié en que ya han recibido donativos de fieles que se han enterado de la actuación. “Si empezamos en verano en octubre podría estar terminada la actuación”, dijo.

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En el techo, tras el desprendimiento, se ve una de las vigas, de madera, que está deteriorada, y se desconoce el estado del resto. “Hay que levantar el entarimado, renovar la cubierta y cambiar las tejas. También se tiene que reconstruir los elementos dañados y pintar”, manifestó el párroco sobre las actuaciones que prevé el proyecto para la capilla de Santa Lucía.