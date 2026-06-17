CC OO asegura que estará "vigilante" para velar por el cumplimiento del acuerdo para relanzar el centro neurológico de Langreo
El sindicato comarcal y la federación de pensionistas mostraron su satisfacción por el compromiso entre Gobierno, Principado y Ayuntamiento
También destacan la importancia de la movilización social
La Federación de Pensionistas de CC OO y la unión comarcal del sindicado en el Nalón mostraron este miércoles su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado para relanzar el centro neurológico de Langreo (Credine), aunque aseguraron que estarán "vigilantes" para garantizar su cumplimiento. A finales del mes pasado se firmó (como paso previo a un próximo convenio) una declaración institucional a tres bandas, entre Gobierno de España, Principado y Ayuntamiento, en el que se fija una inversión de 22.181.960 euros en cuatro años para que el centro esté operativo al cien por cien de su capacidad (en la actualidad funciona al menos del 20 por ciento).
Este miércoles, tras la celebración en la sede de CC OO del Nalón, en La Felguera, del Consejo de la Federación de Pensionistas del sindicato, José Luis Sánchez señaló que "estamos bastante satisfechos con el acuerdo del Credine porque reúne parte de las peticiones que hicimos, tanto el territorio en su conjunto como los pensionistas".
No obstante, el secretario de la Federación de Pensionistas de CC OO en el Nalón, expuso que "vamos a estar vigilantes para su cumplimiento. Sabemos que firmar es muy fácil, pero que luego se lleven a efecto los cumplimientos es otra cuestión. Esperemos que salga adelante, que no ponga nadie piedras en el camino". Matizó Sánchez que "no nos satisface plenamente, indudablemente, porque faltan cosas que queríamos que estuvieran. Pero una de las cosas en que hacemos mucho hincapié es la investigación y estaremos atentos para que se cumpla".
Movilización
"Y agradecemos", añadió Sánchez, "a los ciudadanos su participación en las movilizaciones que se hicieron. Y doy las gracias a mis compañeros de la Federación de Pensionistas de CC OO de Asturias y, cómo no, al sindicato comarcal de Comisiones Obreras".
Marcelino Muela, secretario de Organización de CC OO Nalón, agradeció, por su parte, a la Federación de Pensionistas "que venga aquí a hacer los consejos". Sobre el acuerdo del Credine, aseguró que "lo que nos demuestra es que la presión y la movilización a veces funciona".
Indicó que "a finales de este mes" el convenio "tendría que estar firmado, según lo que nos dicen. Se pondrían en marcha 20 camas a la firma del convenio y 40 en diciembre de este año". "Se quiere dar a los enfermos neurológicos, tras el alta hospitalaria, una adecuación durante un mes para ayudarles a incorporarse a la vida diaria con las secuelas que les queden".
Muela instó a potenciar la investigación, seguir con el programa de recuperación tras ictus y resolver problemas de accesibilidad al centro. "Hay farolas en medio en medio de la acera por donde las sillas de ruedas no pasan", apostilló.
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