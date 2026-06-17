Langreo y Avilés fueron los dos únicos concejos que rechazaron la petición de los hosteleros de colocar televisores en las terrazas para los partidos de España en el Mundial

Cuando la selección española de fútbol siga jugando sus partidos de la Copa Mundial de la FIFA habrá bares en Asturias en los que los clientes puedan ver la retransmisión y escuchar la narración en las terrazas y otros en los que no. Langreo pertenece al segundo grupo, tras denegar el Ayuntamiento la solicitud de colocación de pantallas en el exterior, al igual que Avilés. Los dos respondieron negativamente a la petición trasladada por la patronal hostelera Otea.

No ocurrió lo mismo en otros municipios, entre los que se encuentran Gijón, Oviedo, Lena, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio, Villaviciosa, Vegadeo, Navia, Carreño, Nava, El Franco y Belmonte de Miranda, que permiten la colocación de pantallas en los encuentros que dispute España, en las semifinales y en la final. Otea remitió esta petición a todos los concejos asturianos y ha recibido en estos últimos días las contestaciones de parte de ellos. Otros no llegaron a contestar.

El gobierno langreano justifica esta decisión denegatoria al “incumplir dos ordenanzas municipales, la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y la de terrazas”, indica. El departamento de Medio Ambiente emitió un informe desfavorable a la petición de Otea. Invoca el ejecutivo municipal el “derecho al descanso”.

“No es posible autorizar el incumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, ya que la exoneración del cumplimiento de los indicadores de emisión y recepción acústica en terrazas durante la celebración de la Eurocopa, sería una actuación nula de pleno derecho”, refleja la resolución. La situación genera que haya hosteleros que hayan optado, en vez de sacar la pantalla a la terraza, por dejarla en el interior del establecimiento y situada tras las cristaleras, de forma que se pueda ver desde fuera. Eso sí, sin que se escuche la retransmisión en la terraza.

Declaración responsable

Algunos propietarios de locales hosteleros piden “más flexibilidad” al Ayuntamiento. “Esta normativa lleva ya muchos años, desde principios de los 2000, aunque este es un evento excepcional, que tiene lugar una vez cada cuatro años”, indicó Jandro Miranda. Se podría, apuntó el hostelero langreano, “recurrir a una declaración responsable del titular del establecimiento, en la que se refleje que cumplirá ciertos condicionantes”.

Y, añadió, “entrarían los partidos de las seis de la tarde o los de las nueve de la noche, pero no de las dos de la madrugada”. “Los clientes demandan terraza”, subrayó. La solicitud de Otea se destinaba a terrazas que dispusiesen de licencia municipal y siempre dentro de los horarios de funcionamiento de esta.

En el Ayuntamiento de Oviedo se ha dictado una resolución excepcional que permite a los establecimientos hosteleros instalar aparatos reproductores de imágenes con sonido en sus espacios exteriores, con un protocolo riguroso que fija topes de ruido específicos calle por calle y establece que las televisiones solo tendrán volumen durante el tiempo exacto que dure el partido.