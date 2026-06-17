Malos olores en Langreo: Naeco asegura que ya ha aplicado medidas correctoras y que encargó su propio informe sobre el problema antes de que se lo pidiese el Ayuntamiento

La empresa Naeco Recycling, con una planta de reciclaje de plásticos en Valnalón y a la que el Ayuntamiento de Langreo señala como el origen de los malos olores que desde hace dos años sufren los vecinos de La Felguera, desmiente al consistorio, que negó que la empresa estuviese dispuesta a colaborar para solucionar el problema. La empresa también expone que ha implementado algunas medidas correctoras.

Después de que la compañía explicase a través de LA NUEVA ESPAÑA que había ofrecido su colaboración en varias ocasiones sin obtener respuesta, fuentes municipales lo rebatieron afirmando que “no es cierto que haya existido colaboración”. Las mismas fuentes añadieron que “prueba de ello es que desde el principio del conflicto negaron ser el origen del problema y el Ayuntamiento tuvo que contratar una empresa especializada”. La falta de colaboración, añadieron, “llegó al punto de negar la entrada a la planta de reciclaje en dos ocasiones a personal municipal, cuando iban acompañados de la empresa homologada por el Principado como organismo de control autorizado”.

La Felguera, Langreo. Concentración vecinal contra los malos olores / Fernando Rodríguez / LNE

Alegaciones al expediente

La empresa ha tirado de expediente para demostrar sus ofrecimientos. En una resolución municipal, el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento insta a la compañía a realizar un diagnóstico inicial, con el "objetivo identificar las fuentes de emisión de olor y su intensidad", al tiempo que se pone de manifiesto que el entorno es una "zona con población cercana susceptible a molestias por olores". Naeco asegura que meses antes, en noviembre, ya había encargado un informe, “antes de que se lo pidiese el Ayuntamiento”, y así se lo hace saber al consistorio en las alegaciones a esa resolución. “Naeco Recycling S.L. (…) ha contratado a la empresa Odournet S.L.U. para la revisión del informe elaborado por Suez Smart Environmental Solutions Spain, S.L -empresa de olfateadores contratada por el Ayuntamiento-.”, expone una de las alegaciones.

El informe de los olfateadores municipales

Además la compañía expone que el propio estudio encargado por el Ayuntamiento reconoce, en respuestas que constan en el expediente, siempre según Naeco, que “tampoco tiene como finalidad la de realizar una diagnosis técnica que permita identificar causas, cuantificar la contribución relativa de los distintos focos emisores o definir con precisión medidas correctoras concretas. El objetivo del estudio no era establecer una diagnosis técnica completa (…) Si se desea realizar un estudio en el que se identifiquen las fuentes emisoras de una actividad y en base al mismo, proponer medidas de reducción de olores, la metodología de referencia (…) es la establecida en la norma de referencia UNE-EN 13725”, que es precisamente la que sigue en estudio encargado por la compañía.

En las alegaciones presentadas, Naeco expone al Ayuntamiento de Langreo que "en el caso de que estudios técnicamente solventes acreditaran la existencia de impactos que pudieran calificarse como molestos, la empresa no se niega a implementar medidas razonables y proporcionadas, dentro de un plan de acción técnico fundamentado" y añade que están dispuestos “a analizar con rigor técnico el impacto real de sus emisiones y a valorar la implantación de eventuales medidas correctoras (…) La empresa en ningún caso se negaría a analizar y aplicar aquellas mejoras que resultasen razonables y proporcionadas, en el marco de un plan de acción técnicamente fundamentado y consensuado con la administración».

Naeco asegura que ya ha implementado algunas medidas correctoras y está a la espera de recibir el informe definitivo que ha encargado, y que espera para las próximas semanas, para tomar decisiones.