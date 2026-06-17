Mieres destina 30.000 euros a apoyar la labor de nueve asociaciones sociales que trabajan en salud, inclusión y atención a colectivos vulnerables
La concejala de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, destaca el papel "impagable" que desempeñan estas organizaciones en la lucha contra la desigualdad y el apoyo a las personas más vulnerables
El Ayuntamiento de Mieres ha aprobado la concesión de subvenciones a nueve asociaciones sociales del concejo por un importe global de 30.000 euros. La resolución, ya firmada por el área de Derechos Sociales, busca reforzar el trabajo que estas entidades desarrollan en ámbitos tan diversos como la salud, la inserción social, la atención a colectivos vulnerables o la solidaridad.
La convocatoria forma parte de las líneas de apoyo que el Consistorio mantiene con el tejido asociativo local, considerado "un pilar fundamental para complementar la labor de los servicios públicos y dar respuesta a numerosas necesidades sociales de la población".
Las entidades beneficiarias de estas ayudas son Cruz Roja, Amicos, Norjomi, Alcer, Asociación Parkinson Asturias, Cáritas, Liga Reumatológica, Expoacción y Afesa. Cada organización recibirá una cuantía diferente en función de la documentación presentada y de los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.
La concejala de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, destacó la importancia del trabajo que realizan estas asociaciones y subrayó el compromiso municipal con su actividad. “Las asociaciones sociales realizan una labor digna de destacar e impagable en ámbitos como la salud o la lucha contra la desigualdad y nuestro compromiso como gobierno local es colaborar con ellas a través de esta convocatoria de ayudas y también en las distintas actividades y proyectos que desarrollan”, señaló.
Inclusión social
Desde el Ayuntamiento se pone el acento en el papel que desempeñan estas entidades en el acompañamiento de personas con enfermedades crónicas, en la atención a familias con dificultades económicas o en el impulso de iniciativas de inclusión social. "Una tarea que, en muchos casos, se sostiene gracias al trabajo voluntario y al esfuerzo de profesionales y colaboradores que dedican parte de su tiempo a mejorar la calidad de vida de otras personas".
La convocatoria tiene como principal objetivo garantizar el mantenimiento del tejido asociativo social de Mieres y facilitar que estas organizaciones continúen desarrollando programas y servicios que llegan a numerosos vecinos del concejo.
Con esta línea de subvenciones, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la colaboración con las asociaciones sociales, reconociendo su contribución al bienestar colectivo y su capacidad para detectar y atender necesidades que requieren una respuesta cercana y especializada.
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