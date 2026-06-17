La negociación con los afectados por las expropiaciones del barrio de El Puente, en Langreo, comienza con "dos posiciones totalmente opuestas"

Posturas aún muy alejadas en el inicio de la negociación con los afectados por el plan urbanístico del barrio de El Puente, que incluía en origen la expropiación de medio centenar de viviendas y que ahora está paralizado por el Ayuntamiento para llevar a a cabo un "proceso de diálogo" con los vecinos. Ese procedimiento, que tuvo el lunes como preámbulo una charla con expertos en urbanismo, prosiguió este miércoles con el inicio de los encuentros con los propietarios de las casas de las unidades de actuación afectadas. El balance de las distintas partes fue dispar. Los vecinos ven posicionamientos muy difíciles de conciliar, el Principado (impulsor del plan) cree que un cambio conllevaría un importante alargamiento de los plazos y el Ayuntamiento mostró su optimismo en poder llegar a un acuerdo.

Uno de los grandes problemas que esgrimen los técnicos es que las edificaciones de El Puente están en la actualidad fuera de ordenación (el plan urbano de Langreo tiene planificado para el frente que da a la zona del soterramiento bloques de pisos en altura) y eso supone muchas limitaciones a la hora de hacer obras en las viviendas que hay ahora, muchas de ellas unifamiliares.

Vecinos afectados

La primera de las mesas congregó a los afectados de la unidad de actuación 49 y la primera impresión de los vecinos "no fue buena", según indicó Verónica Núñez, portavoz de los afectados. "Parece que para poder aprovechar el dinero que hay solo ven la posibilidad de las expropiaciones. Le comentamos que lo rechazamos y que pedimos la regeneración del barrio y les parece muy difícil. No presentaron otra alternativa a las expropiaciones, nos preguntaron a nosotros y, cuando les vamos diciendo, nos contestan que va a llevar mucho tiempo, que si lo dejamos así no vamos a poder arreglar la casa en la vida...".

La solución que ven los vecinos es la modificación del plan, "aunque nos dicen que eso llevaría mucho tiempo. En la unidad nadie quiere perder su casa ni es prioritario el dinero. Quieren seguir viviendo allí, otra cosa es que si obligan a que nos vayamos se vaya a dejar por nada. Nos dicen que no nos pueden dar la valoración real de las casas hasta que no aceptemos. Firmarías a ciegas".

Asistentes a la primera de las reuniones. / M. Á. G.

"No podemos asumir un plan urbano que está desde 1984, que se modifica en el 2011 y no vuelve a tocarse nunca más. Ahora hay otras realidades. Incluso en Europa, donde se están regenerando estos barrios, ¿por qué aquí no?", señaló Núñez, que advierte en la negociación "dos posiciones totalmente opuestas porque ellos no ven hacer nada sin expropiar y nosotros no vemos hacer nada expropiando".

Principado

Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio del Principado, expuso, por su parte, tras la reunión con los afectados de la unidad 49 que "en general, siguen manifestando su disconformidad y manteniendo que ellos quieren quedarse con las viviendas como están e incluso que se hagan unas modificaciones de planeamiento. El Ayuntamiento está liderando las reuniones a través del concejal de Urbanismo y, de aquí en adelante, el Ayuntamiento decidirá qué hacer".

"Nosotros", prosiguió el responsable regional, "como administración del Principado actuaremos con una reserva regional de suelo en función de que el Ayuntamiento nos devuelva firmado el convenio que ahora tienen en fase de suspensión, con lo cual seguimos un poco a la espera". Indicó Ruiz Latierro que "el Ayuntamiento es soberano y tiene competencia para cambiar el planeamiento o reinterpretarlo, pero lo que proponen (los afectados) a corto plazo no parece una actuación fácil".

Ayuntamiento

El edil de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, se mostró más optimista e hizo una lectura "positiva" tras la reunión. "Es casi la primera vez, por decirlo de alguna manera, que de forma tranquila, de forma pausada, se ha escuchado, se han valorado alternativas, se ha transmitido cercanía y hay propuestas encima de la mesa que se tienen que valorar".

Argumentó el edil que "nosotros tenemos que ver el conjunto de las valoraciones que hacen todos los vecinos", en cada unidad de actuación, "y luego también partidos políticos y agentes sociales para tener una valoración de conjunto. Es cierto que la propuesta de modificar el Plan de Ordenación Urbana es una actuación que lleva toda una serie de trámites. Son varios años y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay que valorar todo su conjunto".

Esa modificación, expresó Cases, "condicionaría, por supuesto, la ejecución, conforme al presupuesto que existe ahora y el año que viene, de cualquier actuación. Pero a lo mejor se puede hacer de forma parcial; hay que ver las alternativas que una modificación del plan puede plantear. Quizá se puede actuar ahora en una primera fase que afecte a los menos posibles y luego una segunda fase. Ese tipo de alternativas son de las que estamos hablando y valorando".

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Desencuentro

En octubre del año pasado Principado y Ayuntamiento anunciaron el proyecto para la construcción de tres edificios de viviendas públicas de alquiler barato en el barrio de El Puente, en la zona más cercana a los terrenos liberados tras el soterramiento. El proyecto requería la expropiación de medio centenar de viviendas lo que generó el rechazo vecinal. Los afectados mantuvieron un encierro de dos meses en el salón de plenos del Ayuntamiento y eso forzó al equipo de gobierno a suspender la ejecución del proyecto e iniciar un proceso de diálogo