Las molestias acústicas, efecto secundario del nuevo centro de salud de Pola de Lena: el gobierno local medirá el ruido en el equipamiento ante las quejas vecinales

El Ayuntamiento de Lena, a través de la Policía Local, "canalizará las actuaciones de comprobación en relación con las quejas vecinales registradas por las molestias acústicas atribuidas a los sistemas de ventilación y climatización instalados en la cubierta del nuevo centro de salud de la Pola", señaló el gobierno local.

Las quejas fueron formuladas por vecinos de inmuebles próximos, especialmente de la calle La Paz, que manifiestan "la existencia de un ruido continuo y persistente, las 24 horas del día, perceptible de forma especial durante el horario nocturno y en periodos de descanso"

El Ayuntamiento ya dio traslado, en la pasada reunión del 11 de junio, "de las primeras quejas verbales a la Consejería de Salud, con el fin de que se valore la situación", expusieron los responsables municipales. Tras la presentación formal del escrito vecinal, "se abrirán las actuaciones oportunas para comprobar el origen, intensidad y alcance de las molestias denunciadas, atendiendo las competencias municipales en la materia".

También indicaron las mismas fuentes que "desde la Policía Local se coordinarán las gestiones necesarias, incluyendo, en su caso, el contacto con una empresa técnica especializada para la realización de mediciones acústicas con medios homologados y conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente en materia de ruido y contaminación acústica".

Las actuaciones podrán incluir "inspección de los equipos instalados, revisión de la documentación técnica disponible y mediciones en puntos del entorno y, si fuera necesario y con autorización de los residentes, en el interior de las viviendas afectadas".

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Verificación

El gobierno local subrayó que "estas actuaciones no prejuzgan la existencia de incumplimiento, sino que tienen por objeto verificar técnicamente la situación. En caso de acreditarse superación de los límites aplicables, funcionamiento anómalo o necesidad de medidas correctoras, se dará traslado a la administración responsable del inmueble sanitario (el Principado) para que adopte las actuaciones necesarias".