El movimiento contra la quema de residuos en La Pereda aprovechará el concierto de Víctor Manuel en Mieres para reivindicar la paralización del proyecto

Contamíname. Lo pide Víctor Manuel en casi todos sus conciertos, pero recalcando que no con el humo que asfixia el aire, sino con los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. El movimiento vecinal que rechaza que la térmica de La Pereda pase a quemar Combustible Sólido Recuperado (CSR) junto a biomasa pretende dar al concierto que ofrecerá el cantautor local este viernes en Mieres un toque reivindicativo desde un enfoque ecologista.

La Plataforma contra la Quema de Basura y el Conceyu contra la Incineración de Asturies han convocado una concentración para este viernes a las 19.30 horas en las inmediaciones del pozo Barredo, escenario del recital que Víctor Manuel ofrecerá dos horas más tarde, a partir de las 21.30 horas. Los organizadores pretenden aprovechar la gran afluencia de público prevista para trasladar su rechazo al proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda.

La explanada del Pozo Barredo. / Foto cedida a LNE

Los convocantes consideran que la actuación del artista mierense, al que definen como "una figura comprometida y vinculada históricamente a las reivindicaciones sociales", constituye "un marco idóneo para visibilizar una protesta que trasciende el ámbito local". A su juicio, "la posible quema de CSR no afectaría únicamente a las Cuencas, sino al conjunto de la Asturias central".

Proceso judicial

La movilización se produce además en un contexto de intensa disputa judicial. El movimiento antiincineración recuerda que obtuvo una sentencia favorable en el contencioso-administrativo presentado contra la autorización del proyecto. Sin embargo, el Principado recurrió posteriormente esa resolución, por lo que la controversia continúa ahora en el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.

Asimismo, los colectivos denuncian que el Gobierno asturiano autorizó el pasado marzo la continuidad de las obras de transformación de la planta mediante una nueva resolución que consideran de "dudosa legalidad". Esa decisión fue recurrida por centenares de ciudadanos, aunque la Administración autonómica acabó desestimando las alegaciones presentadas.

La concentración de este viernes busca, según los organizadores, "reforzar la presión social" contra un proyecto que consideran "perjudicial" para la salud pública y el medio ambiente. Por ello hacen un llamamiento a la participación ciudadana para "defender la calidad del aire, el territorio y una gestión de los residuos que no contemple la incineración como solución". El objetivo es que, antes de que suene la música de Víctor Manuel, también se escuche el mensaje de quienes rechazan la quema de basura en La Pereda.