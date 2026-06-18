Queipo, en el estreno de la nueva sede del PP de Aller: “Desde que Barbón es presidente, la lista de espera en el hospital de Mieres por una primera consulta aumentó un 170%"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, inauguró este jueves en Moreda la nueva sede del PP de Aller y destacó que el concejo “ha tenido un pasado muy brillante y merece un futuro muy brillante también”, a la vez que recordó que en "este cuarto de siglo ha perdido casi el 40 por ciento de la población y está pasando por momentos complicados en nivel de empleo, coste de la vivienda, que es un problema que es generalizado con el resto de Asturias, y también en la calidad que se presta en los servicios públicos".

Queipo expuso que en el hospital de cabecera, el Álvarez Buylla de Mieres, “desde que Barbón es presidente hay 4.400 personas más esperando por una primera consulta, y eso quiere decir que es un 170 por ciento más que hace siete años. Y la espera media que tiene que pasar cualquier persona para llegar a esa primera consulta se ha triplicado en esos mismos años; no se puede hablar de que las cosas se estén haciendo bien”.

Para el líder popular "es evidente que para que la gente pueda vivir en Aller y tenga el concejo ese futuro brillante que merece, necesitamos empleo, vivienda, buenos servicios sociales y buena sanidad pública", destacó.

Queipo saluda a Sutil antes del acto. / PP

El líder popular afirmó que el PP está trabajando en propuestas, “como nuestra ley de vivienda, nuestra propuesta fiscal, para los autónomos, y vamos a hacerlo en los próximos meses para terminar de perfilar el programa de Gobierno para Asturias, del que también se va a beneficiar Aller. Ese es mi compromiso y espero volver dentro de menos de un año, volveré más veces, pero desde luego dentro de un poco menos de un año volveré para poner en marcha todas esas medidas y creo que a este concejo le va a sentar verdaderamente bien", indicó.

Queipo subrayó que inaugurar una nueva sede "es una de las actividades más bonitas que puede hacer un partido, porque es abrir un espacio nuevo para recibir a los vecinos y para estar en contacto con la calle, que es lo que tenemos que hacer".

Por su parte, el presidente del PP de Aller, Juan Sutil, afirmó que la Junta Local “se pone de largo; renovamos sede, ilusiones, ganas de estar con los vecinos, la cercanía con los ciudadanos y las ganas de escuchar, porque queremos ser la voz, el altavoz de los vecinos y estar siempre con ellos”.

Noticias relacionadas

“Queremos que encuentren en el Partido Popular de Aller una casa donde encontrar las soluciones a lo que buscan y a las dudas que puedan tener”, indicó. Y agradeció “el apoyo de Álvaro Queipo nuestro y de todo el partido, que una vez más están en Aller, sentimos su aliento, el pulso que nos hace cada día estar más convencidos de que el proyecto en Aller y el proyecto en Asturias tiene que ir de la mano del Partido Popular y de Álvaro Queipo”.