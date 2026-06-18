Queja de los vecinos de Molín del Rozáu (Langreo) y de San Vicente (San Martín) por el estado de sus carreteras, "cada vez más deterioradas"
Denuncian la acumulación de maleza y el deterioro del firme
Los vecinos de Molín del Rozáu (Langreo) y de San Vicente (San Martín del Rey Aurelio) han expresado su malestar por la situación en la que se encuentran las carreteras de acceso a ambos núcleos, como consecuencia de la acumulación de maleza y del deterioro del firme.
En San Vicente las quejas proceden de los problemas ocasionados por el tránsito continuado, meses atrás, de transportes pesados para reparar un argayu en la zona. "Es una carretera que no estaba preparada para eso y el paso de camiones ha dejado daños que ahora sufren los vecinos", aseguraron los habitantes de la zona.
Los vecinos de Molín del Rozáu, en Tuilla, también denunciaron, por su parte, la situación "del tramo de carretera comprendido entre El Fondaque y Baeres. Queremos manifestar nuestro malestar por el estado de abandono que venimos sufriendo por parte del Ayuntamiento de Langreo, en particular desde la Concejalía de Servicios Operativos".
"La falta de mantenimiento y de desbroce de la vegetación que invade los márgenes de la carretera durante la primavera provoca que el acceso a ambos pueblos presente una imagen cada vez más deteriorada y descuidada. Además, el crecimiento de la maleza reduce el ancho útil de la vía, obligando a los vehículos a circular entre la vegetación y sufriendo frecuentes roces", aseguraron.
Añadieron que, "a esta situación se suma el mal estado del firme, que presenta diversos puntos deteriorados. Estos desperfectos fueron reconocidos por el propio concejal, quien prometió una actuación para su reparación que, sin embargo, a día de hoy no llegó a ejecutarse. La elevada edad media de los vecinos dificulta la organización de sextaferias o trabajos vecinales para el mantenimiento periódico de la vía pública, por lo que consideramos imprescindible que el Ayuntamiento asuma las labores de conservación que le corresponden y programe actuaciones periódicas que garanticen unas condiciones dignas de acceso y habitabilidad en nuestras zonas rurales".
"Compromisos reales"
Aseguraron los vecinos que "no reclamamos privilegios, sino un trato equitativo respecto al resto de pueblos del concejo. Exigimos compromisos reales, actuaciones efectivas y el cumplimiento de las promesas realizadas, poniendo fin a una situación de abandono que se prolonga desde hace tiempo y que supone una discriminación para quienes residimos en estas localidades rurales".
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