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Reabre una parte del aparcamiento del pozo, tras la construcción del edificio que albergará el ordenador cuántico del Centro de Nanotecnología

La capacidad será de 70 plazas

El nuevo aparcamiento.

El nuevo aparcamiento.

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Miguel Ángel Gutiérrez

El Entrego

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha recuperado, en El Entrego, un espacio de aparcamiento en las inmediaciones del edificio que albergará el ordenador cuántico vinculado al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). "Supone la recuperación de algunas de las plazas de estacionamiento que se habían suprimido con motivo de las obras para el nuevo proyecto informático", indicó el gobierno local.

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"Las plazas de aparcamiento que han resultado del espacio que se libera en el entorno del nuevo edificio suma un total de 70, de las cuales 49 se encuentran ubicadas en las proximidades a la Casa de la Cultura 'Gaspar García Laviana', mientras que las 21 plazas restantes están localizadas en el otro extremo, es decir, junto a la antigua imprenta de la localidad. Del global, hay tres plazas de estacionamiento que están reservadas a personas con discapacidad física", señalaron las mismas fuentes.

El estacionamiento.

El estacionamiento. / .

De manera paralela a la apertura del aparcamiento, el Ayuntamiento está trabajando en la "mejora de los accesos, sobre la base de que tanto la entrada como la salida de los vehículos se tendrá que realizar por el mismo lugar para cada una de las dos zonas acondicionadas".

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La Oficina Técnica Municipal está trabajando en la redacción del proyecto de los accesos para lo que se va a solicitar la colaboración al Gobierno del Principado.

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