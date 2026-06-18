"La realidad migratoria en España", a debate en Langreo: Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, ofrece este viernes una charla en Sama
El acto será en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" a las 19.30
"La realidad migratoria en España, prioridades para las políticas públicas" es el epígrafe de la charla que esta viernes, a las 19.30 horas, ofrecerá Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, en Langreo. El acto será en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama.
La organización del acto corre a cargo de la asociación Cauce del Nalón, que destacó que "Antón Costas es de esas personalidades que siempre están aportando lucidez en tiempos más bien oscuros como los actuales. Por ello es uno de esos grandes creativos del pensamiento económico, laboral, de la empresa y político que ya tiene varios ensayos. La mayoría de ellos los presentó ya aquí, en Langreo, para Cauce del Nalón".
La presentación de Costas correrá a cargo del economista José Luis Marrón Jaquete, socio de Cauce, y de la presidenta de la entidad, Isabel Rivera.
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