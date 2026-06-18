San Xuan suena bien: el concierto de Víctor Manuel al pie del castillete iluminado de Barredo marca este viernes el arranque del apogeo de las fiestas de Mieres

En Mieres la madera ya está apilada y preparada para quemar y las fuentes listas para llenarse de plantas y flores. Se acabaron los aperitivos. Las fiestas de San Xuan empiezan a servir su menú principal. El patrón afronta un fin de semana intenso, que arrancará la noche del viernes con el esperado concierto de Víctor Manuel. El cantautor regresa a casa para cantar por primera vez en un pozo minero. Lo hará al pie del castillete del pozo Barredo, que estrenará iluminación nocturna para la ocasión. Mieres encenderá así sus mágicas fiestas, con varios días de celebración sin tregua.

La gran cita llegará el viernes por la noche. Las 1.500 entradas puestas a la venta para el concierto de Víctor Manuel ya se han agotado y el histórico recinto minero se prepara para vivir una velada irrepetible. La producción del espectáculo ha sido diseñada para integrar la gira "Solo a solas conmigo" con uno de los grandes símbolos del patrimonio industrial mierense.

El castillete del Pozo Barredo, iluminado. / Foto cedida a LNE

El concierto tendrá además un invitado silencioso, pero muy visible. Hunosa estrenará la iluminación ornamental del castillete del pozo Barredo, una actuación realizada en colaboración con la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Mieres. Dieciocho proyectores LED resaltarán la silueta de una estructura que forma parte de la memoria colectiva de las Cuencas. La imagen promete ser una de las estampas de estas fiestas: la torre minera iluminada, la Banda de Gaitas de Mieres abriendo la noche a las 21.30 horas y Víctor Manuel tomando el relevo.

Pero San Xuan es mucho más que música. La programación del fin de semana vuelve a demostrar la capacidad de estas fiestas para mezclar tradición, deporte y cultura popular.

Iniciación a la pesca

Uno de los eventos más singulares arrancará ya el viernes por la tarde con el Open Lance Mieres de pesca, organizado por la peña El Cantu. El encuentro incorpora una actividad pensada para sembrar afición entre los más pequeños. Se trata de un encuentro infantil de pesca sin muerte en el estanque del parque Jovellanos. Las truchas poblarán temporalmente las aguas para que los niños puedan vivir una primera experiencia con la caña en las manos. La propuesta se completará con un concurso de pintura centrado en el río y la naturaleza, convirtiendo la jornada en una reivindicación lúdica del entorno fluvial que históricamente ha acompañado a la villa. Los más pequeños ya tuvieron contacto con el agua el pasado jueves, con una multitudinaria fiesta de la espuma en La Mayacina.

La fiesta de la espuma. / LNE

El sábado tomará protagonismo el mundo ecuestre. El recinto ferial de Santullano acogerá el XIII Certamen del Caballo de Silla "Montaña Central", una cita ya consolidada que reunirá cerca de un centenar de ejemplares procedentes de unas sesenta explotaciones. Durante toda la jornada, jueces especializados valorarán tanto los caballos cruzados como los de pura raza española para elegir a los mejores ejemplares del certamen.

La actividad no terminará con la entrega de premios. A las siete de la tarde llegará uno de los momentos más espectaculares del programa con "La Magia del Caballo", un espectáculo ecuestre gratuito protagonizado por los subcampeones del mundo con el número "El hechizo de la rosa". Una combinación de doma, coreografía y puesta en escena que cada año atrae a numerosos aficionados.

Y mientras tanto, la fiesta seguirá tomando las calles. Habrá música itinerante, espectáculos circenses, concursos tradicionales como el de entibadores, pasacalles de fuego con los Druidas de Tupá y largas noches de verbena con Panorama City o la orquesta Nueva York.

Todo ello como antesala de la noche más esperada. La de la "foguera", los deseos escritos en papel, el agua de las flores y la vieja tradición de quemar lo malo para dar la bienvenida a un nuevo ciclo. Porque en Mieres, cuando llega San Xuan, el fuego no solo ilumina la noche, también aviva la memoria y el orgullo de una fiesta que sigue siendo una de las grandes señas de identidad de la villa.