Asociaciones y gestores culturales de Langreo avalan que Aarón Zapico esté al frente del nuevo complejo de Talleres del Conde: "Es una figura muy destacada"
Señalan su conocimiento de los circuitos artísticos y su arraigo en el territorio
Asociaciones y gestores culturales de Langreo mostraron este jueves su apoyo al nombramiento de Aarón Zapico, director de orquesta, como comisario del nuevo espacio cultural de Talleres del Conde.
La asociación cultural Cauce del Nalón aseguró que «apoyamos el nombramiento y la coordinación que va a hacer Aarón Zapico» del nuevo espacio cultural de Talleres del Conde. «Es una figura muy destacada en su ámbito y apoyamos la decisión, y además langreano, así que conoce el territorio». «Es un artista musical muy relevante, no solo en Asturias, sino también en España y a nivel internacional», aseguraron los responsables de la entidad, que también resaltaron el «conocimiento que tiene de los circuitos artísticos. Esperamos que su nombramiento contribuya a generar actividad cultural en Talleres del Conde».
Pablo Carrera, promotor cultural, señaló que «me parece muy interesante que hayan decidido que Talleres del Conde tenga unos usos culturales y que no sea solo para albergar ferias ganaderas, que también puede hacerlo. Ahora hay que dar un tiempo de confianza a ver cómo se va a desarrollar eso y ver si realmente se va a contar con todos los agentes que hay en el concejo». Carrera destacó que «Aarón es de aquí» y la elección esta figura «puede ayudar», sin bien abogó por contar con un equipo amplio «porque en la parte municipal hay también técnicos muy cualificados, que tienen mucha experiencia y tienen muchos conocimientos».
Amparo Antuña, directora del Conservatorio Profesional de Música del Valle del Nalón, destacó, por su parte, que «el nombramiento me parece fantástico por la dimensión que le dan a ese nuevo espacio». «Aarón es una figura de mucho calado, que conoce perfectamente el ambiente en el que se va a mover. Tiene las herramientas para ello porque forma parte de los circuitos internacionales. Sabe dónde se mueve y qué teclas tocar, no solo a la hora de configurar un proyecto sino a la hora, por ejemplo, de optar a vías de subvención».
La docente del centro de enseñanzas musicales, que cuenta con una amplia actividad en la realización de actuaciones con los grupos de alumnos y profesores, abogó por «traer actividades destacadas porque eso motiva mucho a la gente joven, tener eventos importantes y que no haya que desplazarse siempre a Oviedo o a Gijón. Langreo siempre fue un motor cultural de primer orden, no estamos hablando de cualquier concejo, y puede ser una buena oportunidad para recuperarlo».
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