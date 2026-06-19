La Cofradía del Corderu a la Estaca se presenta en sociedad en Lena: habrá actos culturales, gastronómicos (y subida al prau Llagüezos)

La Cofradía del Corderu a la Estaca se presentará en sociedad con un primer gran capítulo que se celebrará en Lena a principios de julio. La Pola acogerá, del día 3 al 5 de ese mes, un programa de actos culturales, gastronómicos y festivos que culminarán con la subida al prau Llagüezos para participar en la tradicional Fiesta del Corderu.

La iniciativa, según sus promotores, "nace con el objetivo de poner en valor uno de los platos más representativos de la cocina festiva lenense y asturiana: el corderu a la estaca, estrechamente vinculado a la Fiesta del Corderu del prau Llagüezos, en la Sierra del Aramo".

El programa arrancará el viernes, 3 de julio, con una visita cultural al Aula Didáctica del Prerrománico Asturiano de La Cobertoria y a la iglesia prerrománica de Santa Cristina, uno de los grandes referentes patrimoniales del concejo. La jornada concluirá con una cena de bienvenida en el restaurante La Fragata, en Pola de Lena, dirigida a los cofrades que se incorporen ya desde el primer día a los actos.

El sábado, 4 de julio, se desarrollará la jornada central del capítulo. A las 10.30 horas está prevista la recepción de las cofradías participantes en el Ayuntamiento de Lena, donde se entregarán las acreditaciones y se realizará la foto de familia. Media hora más tarde, a las 11.00, comenzará el desfile cívico por las calles de la Pola hasta el Teatro Vital Aza. La comitiva estará acompañada por la banda de gaitas "Güestia" y por el grupo de baile "Flor de Xanzaina", de Pola de Lena.

El acto solemne de apertura y presentación de la Cofradía del Corderu a la Estaca tendrá lugar a las 11.45 horas en el Teatro Vital Aza. La entidad contará en este primer gran capítulo con el padrinazgo de la Cofradía del Desarme, de Oviedo, y de la Cofradía del Bonito, de Colindres. Durante la ceremonia se procederá también al nombramiento de los nuevos cofrades.

Tras el acto institucional, los asistentes dispondrán de tiempo libre para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de Pola de Lena, como el Palacio del Marqués de Regueral, la casa del Guate, la zona de sidrerías o el barrio de La Caleya. La jornada continuará con un aperitivo con música de gaiteros en el restaurante Santa Cristina y, posteriormente, con un almuerzo de confraternidad, que concluirá con un sorteo de regalos. La fiesta seguirá por la tarde, desde las 17.30 horas, con música en la terraza y servicio de bar.

El domingo, 5 de julio, la Cofradía del Corderu a la Estaca se sumará a uno de los momentos más esperados del calendario festivo lenense: la subida al prau Llagüezos, en la Sierra del Aramo, para asistir a la Fiesta del Corderu. La salida está prevista en torno a las 11.30 horas desde el núcleo urbano de Pola de Lena, con autobuses gratuitos para los asistentes. A las 14.00 horas se celebrará la gran comida de corderu a la estaca en el prau de la fiesta.

Puntos de encuentro

La organización informará a los participantes de los puntos exactos de encuentro para los desplazamientos, tanto en la visita del viernes como en la salida del domingo hacia Llagüezos. El regreso en autobús desde el prau hacia Pola de Lena está previsto aproximadamente para las 17.00 horas.

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"Con este primer gran capítulo, la nueva cofradía busca reforzar la promoción de una elaboración gastronómica ligada a la identidad de Lena y al ambiente festivo del Aramo, además de establecer lazos con otras entidades gastronómicas de dentro y fuera de Asturias", señalaron