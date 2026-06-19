Las fiestas de la patrona de Langreo, "en peligro" al requerir el Ayuntamiento una autorización que "no nos habían pedido nunca", alertan los vecinos de El Carbayu
El Consistorio ha requerido un permiso del Principado al instalarse carpas en el entorno de la ermita, declarada Bien de Interés Cultural
La Asociación de Vecinos de El Carbayu ha decidido suspender las actividades del día del socio, previstas para este sábado, tras recibir, a pocas horas de su celebración, un requerimiento del Ayuntamiento de Langreo para contar con autorización de la Consejería de Cultura, que "nunca nos habían pedido en las dos décadas que llevabamos colocando carpas allí", señalaron los afectados. El permiso es necesario, según lo trasladado por el Consistorio, al estar la carpa en la explanada de la ermita, un espacio declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1992. Los vecinos alertaron que esta "documentación que se exige ahora" también podría abocar a la "posible suspensión" de las fiestas de El Carbayu, patrona de Langreo, previstas para el 7 y 8 de septiembre.
Los vecinos, que se movilizarán con una concentración frente al Ayuntamiento el próximo jueves, a las 17.00 horas, alegan que la "documentación habitual que solicita el Ayuntamiento para este tipo de eventos se presentó en tiempo y forma y cumplimentada de manera correcta" y que recientemente se celebraron fiestas en Langreo junto a con dos edificios catalogados como BIC y con actividades similares a las que se desarrollan en El Carbayu "sin que el Ayuntamiento requiriese documentación a mayores alguna".
Julio González, presidente de la asociación vecinal y de la Sociedad de Festejos "El Carbayu", señaló "desde hace 21 años que llevamos que llevamos montando carpas aquí siempre vamos con lo que nos pida el Ayuntamiento y nunca nos pidieron esto. Lo sorprendente es que esto fue declarado BIC en 1992 y le dé ahora, 34 años, por pedirnos que solicitemos la autorización de Cultura, del Principado de Asturias".
Lamentó el representante vecinal que la petición para celebrar el día del socio "se hizo hace un mes y nos indigna que tarden 28 días en pedirnos ese documento, a cuatro días de la fiesta cuando ya no podemos hacer absolutamente nada; es vergonzoso. Hemos suspendido todos los actos que estaban dentro de la carpa, como el pincheo, para el que había apuntadas aproximadamente 200 personas".
"Lo que decimos ahora", prosiguió González, "es que ahora las fiestas de El Carbayu (previstas para principios de septiembre) están también en el aire, porque además no sabemos si el Ayuntamiento de Langreo va a hacer otro tipo de exigencias porque encontraremos con alguna sorpresa cada vez que hacemos una solicitud. A día de hoy, las fiestas están en peligro". En las fiestas, además de la carpa, se instalan los trailers de las orquestas en el entorno de la ermita. "Dependiendo de las condiciones que nos digan, igual tenemos que limitar la fiesta a entregar el bollu, la botella de vino y el portfolio. Y hacer la fiesta en torno a lo que podamos, pero lógicamente ni orquestas ni nada por el estilo". Argumentó González que "vamos a comenzar a hacer las tramitaciones para pedir esa autorización esta próxima semana, para intentar llegar a tiempo".
Daños
"Lo que nos produce indignación total es que, en los requerimientos municipales que nos envían, nos acusen de que estamos dañando el drenaje de la ermita y que rompimos baldosas del entorno. Es mentira y que lo vamos a demostrar, a acreditar con fotografías y mediante un informe técnico de un arquitecto", añadió el representante vecinal.
Sí tuvo buenas palabras para el Principado. "Hay que agradecer a Patrimonio, que esta semana tuvimos contacto con ellos. Fueron muy cordiales y nos dijeron que lo solicitáramos cuanto antes para llegar al 7 y 8 de septiembre y que seguramente nos darían contestación. Pero que está todo en el aire". Por último, González afirmó que el Ayuntamiento "nos debe la subvención del 2025 de la Asociación de Vecinos y el 20 por ciento de la Sociedad de Festejos, también de 2025".
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