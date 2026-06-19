Homenaje en Tarna combatientes republicanos abatidos en 1937: "Dieron su vida por defender la libertad y la democracia"

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, han participado hoy (junto al alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, familiares de las víctimas y representantes del tejido memorialista del Alto Nalón) en el homenaje a los combatientes republicanos abatidos en el puerto de Tarna, en Caso, en octubre de 1937.

"Durante la jornada, han visitado el monolito rehabilitado por la Dirección General de Memoria Democrática en recuerdo de las personas asesinadas por las tropas franquistas en este enclave estratégico de la cordillera Cantábrica durante la Guerra Civil", señaló el Principado.

Asistentes al acto. / .

Zapico subrayó el valor simbólico de la recuperación de este espacio de memoria, que había sufrido actos vandálicos. "Hoy recuperamos un memorial que recuerda a las personas que fueron asesinadas defendiendo la legalidad democrática republicana".

El consejero destacó que este homenaje constituye "un acto de justicia" hacia quienes "dieron su vida por defender valores como la libertad y la democracia" y apeló a la necesidad de preservar y transmitir ese legado a las nuevas generaciones: "Son valores que hoy tenemos que poner en valor y que deben seguir tan vigentes como lo eran hace casi noventa años".

Asimismo, advirtió de la importancia de proteger las instituciones democráticas frente a los discursos que cuestionan su vigencia. "Tenemos que mimar, cuidar y sanar nuestro Estado democrático y social para seguir viviendo durante muchos años más en prosperidad, en paz, en libertad y en democracia"

Resistencia

El titular de Derechos Ciudadanos resaltó que el puerto de Tarna fue uno de los escenarios más castigados de la contienda en Asturias. Entre julio de 1936 y octubre de 1937, el frente permaneció estabilizado en la cordillera Cantábrica, donde se desarrolló una resistencia "heroica y encarnizada" frente a unas tropas sublevadas que contaban con superioridad numérica y apoyo aéreo nazi. "En medio de un entorno natural extraordinario se vivieron sucesos muy trágicos que esperamos que nunca más se repitan".

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La rehabilitación del monolito se enmarca en las "actuaciones impulsadas por el Gobierno de Asturias para reconocer a las víctimas de la represión franquista y a quienes defendieron la legalidad republicana y a sus familias".