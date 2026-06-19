Malos olores en Langreo: la empresa a la que culpa el Ayuntamiento pide la nulidad del apercibimiento de cierre al haber sufrido una "injustificable indefensión"

La empresa de reciclaje de plásticos de Valnalón a la que el Ayuntamiento responsabiliza de los malos olores que las calles de La Felguera vienen sufriendo desde hace dos años ha pedido la nulidad del requerimiento que le había realizado el Ayuntamiento a principios de junio. Se trataba de un procedimiento, con diez días hábiles de plazo, para que Naeco presentara la documentación y argumentos que estimara necesarios, en el marco de un trámite de audiencia previo a la "suspensión de la actividad" de la planta. Este jueves, cuando finalizaba el plazo, la empresa presentó una petición de nulidad del proceso, al no responder el Ayuntamiento a las solicitudes que hicieron para que se les remitiera el expediente, según indicó Naeco a este diario. También expuso la empresa que este último apercibimiento de cierre no era por los malos olores, sino por el aumento de actividad. Reiteró, además, su "disposición a colaborar" con el Ayuntamiento y "sentarse a hablar de este tema".

Cuando se hizo el requerimiento, el gobierno local argumentó, a través, de un escueto comunicado que, "en el marco de la problemática de los malos olores que se vienen produciendo en La Felguera y del expediente de medidas correctoras actualmente en tramitación respecto a una actividad empresarial ubicada en el concejo, conforme a la normativa vigente, se ha acordado la apertura del obligado trámite de audiencia de 10 días hábiles a la empresa expedientada, con carácter previo a la 'suspensión de la actividad'".

Ahora, en el escrito presentado por la empresa, Naeco expone que el pasado 5 de junio "se registró escrito de solicitud de facilitación de vista y de copia del expediente, así como de ampliación del plazo inicialmente concedido para la formulación de alegaciones; todo ello en relación con la propuesta de resolución" firmada por el concejal de Urbanismo, que concedía un plazo de audiencia de diez días "a fin de que pueda examinar el expediente, solicitar las copias que del mismo interese y formular las alegaciones que estime pertinentes, ello como trámite previo a la suspensión de la actividad".

"Indefensión"

Expone la compañía que el lunes día 15 de junio, se registró otro escrito en el Ayuntamiento en el que se "denunciaba el retraso en la facilitación del acceso al expediente y en la expedición de una copia del mismo, se reiteraba la solicitud de ampliación del plazo inicialmente concedido y se pedía que el plazo para la formulación de alegaciones se declarase suspendido". "Llegada la fecha del día de hoy, 18 de junio de 2026, último para la presentación de las alegaciones, el Ayuntamiento sigue sin facilitar una copia del expediente", lo que origina a la empresas, sostiene Naeco, "una injustificable y absurda indefensión que vicia de nulidad el procedimiento administrativo".

Por todo ello, solicita la empresa que "se declare la nulidad del procedimiento administrativo con efectos desde el día 4 de junio de 2026" y que se conceda "un nuevo plazo de diez días para alegaciones, que no habrá de contarse sino desde que por el Ayuntamiento se decida a facilitar a esta representación una copia del expediente administrativo para que pueda formalizar sus alegaciones, sin indefensión".

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Naeco también expone que "reitera su compromiso con el sector económico en que se desarrolla la actividad constitutiva de su empresa, el de la economía circular y el reciclaje; con la creación de empleo de calidad en un territorio especialmente requerido de empresarios talentosos y de empresas innovadoras; con el cuidado del medio ambiente; y con el respeto a la ley y al derecho y con la exigencia de que ese mismo respeto se cuide por parte de la administración y de los políticos que la deben servir con objetividad y con respeto a los intereses generales, que incluyen también los de Naeco Recycling".