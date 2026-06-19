Los niños mierenses que estudian con canciones de Víctor Manuel por fin conocieron al artista: así fue su visita al colegio de Rioturbio antes de su histórico concierto

Víctor Manuel pasó la mañana previa a su concierto de San Xuan en Mieres repasando toda una vida de canciones. Lo hizo de una forma poco habitual, a través de la mirada de niños y niñas que no habían nacido cuando compuso algunos de sus temas más emblemáticos, pero que conocen perfectamente historias como las de "La planta 14", "El abuelo Víctor" o "El hijo del ferroviario". Los pequeños enseñaron al artista todo lo que han aprendido escuchándolo cantar.

El cantautor mierense visitó el colegio de Rioturbio, donde fue recibido por los 43 alumnos del centro, el equipo docente y representantes de la asociación de madres y padres. En el encuentro estuvo acompañado por el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y por la concejala de Educación, Nuria Ordóñez.

Victor Manuel, junto al pupitre con su retrato. / D. M.

La visita deparó momentos entrañables. Los escolares mostraron al artista los numerosos trabajos realizados durante los últimos años en torno a su figura y a su repertorio musical. Víctor Manuel firmó un pupitre decorado con su retrato y recorrió las instalaciones del centro observando dibujos, murales y proyectos inspirados en sus canciones.

Durante el encuentro surgieron también los recuerdos. “A principios de los años setenta rodé aquí al lado una película”, comentó el cantante ante los asistentes. La afirmación despertó la memoria de Teresa García, abuela de una alumna, que recordó una anécdota de aquella época. “Con varias amigas nos escapamos del colegio para verte y la profesora luego nos echó una gran bronca. Pero valió la pena”, relató entre risas.

La directora del centro, Carmen Zapico, explicó que la relación entre el colegio y la obra de Víctor Manuel viene de lejos. Durante años, el centro ha desarrollado diferentes proyectos educativos que utilizan la música, la cultura popular y el patrimonio de las cuencas mineras como herramientas pedagógicas. La visita del artista supuso, por tanto, la culminación de un trabajo que se ha ido construyendo curso tras curso.

Uno de los principales impulsores de estas iniciativas es el profesor Arístides Fernández, docente de Inglés y Educación Plástica. Fernández recordó que hace unos años el colegio desarrolló un proyecto de innovación pedagógica en el que se decoraron decenas de pupitres con referencias a artistas de distintos ámbitos musicales y culturales. A partir de aquella experiencia surgieron nuevas propuestas vinculadas a la figura de Víctor Manuel.

Victor Manuel, junto a Teresa García. / D. M.

"Entre vagones y carbón"

Entre ellas destacó el proyecto "Entre vagones y carbón", iniciado en 2020 y condicionado por la irrupción de la pandemia. La iniciativa invitaba al alumnado a trabajar sobre la memoria minera y sobre canciones del artista mierense. De aquel proyecto surgieron ilustraciones inspiradas en temas tan conocidos como "El abuelo Víctor" o "La planta 14", muchas de las cuales pudieron ser contempladas nuevamente durante la visita.

Además, el colegio participó en la realización de uno de los murales dedicados a Víctor Manuel en Insierto, cuna de la romería de Los Mártires. Los alumnos colaboraron en la pintura de una gran pared colectiva, integrándose en una intervención artística que hoy forma parte del paisaje del valle de Cuna y Cenera.

Fernández destacó que todos estos trabajos buscan conectar distintas áreas del aprendizaje. Los alumnos investigan la trayectoria de artistas, preparan textos, realizan grabaciones audiovisuales, trabajan la expresión oral y desarrollan proyectos plásticos. “Intentamos enlazar varias asignaturas y convertir el arte en una herramienta educativa”, explicó.

Victor Manuel, durante la visita al colegio de Rioturbio. / D. M.

La visita concluyó entre fotografías, firmas y conversaciones. Antes de despedirse, Víctor Manuel viajó de nuevo a través de sus recuerdos para evocar el multitudinario concierto que ofreció en Los Mártires en 1990, poco después de ser nombrado Hijo Predilecto de Mieres. “Siempre es muy guapo cantar en casa”, señaló.

Horas después regresaría al escenario, esta vez en el Pozo Barredo, para celebrar las fiestas de San Xuan. Pero antes quiso detenerse en Rioturbio para comprobar que sus canciones siguen encontrando nuevos oyentes, incluso entre quienes las descubren varias generaciones después de haber sido escritas.