Aarón Zapico resalta las "infinitas posibilidades" del espacio cultural Talleres del Conde (Langreo) al hacerse cargo de la dirección: "Es un reto y un privilegio"

Aarón Zapico, langreano, director de orquesta, clavecinista y fundador de «Forma Antiqua» fue presentado este sábado como comisario del Espacio Cultural Talleres del Conde, un nombramiento que fue adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. En un sencillo acto a las puertas del nuevo ferial langreano, en el que estuvo acompañado por Marina Casero, concejala de Haciendo del Ayuntamiento de Langreo, Zapico habló de sus objetivos y de las "infinitas posibilidades" que ofrece una instalación que se inaugurará el fin de semana del 17 y 18 de julio con un festival.

"Para mí es un placer, un privilegio este nombramiento. Tengo que dar primero las gracias al Ayuntamiento de Langreo y a Marina, especialmente, por su confianza y por el cariño en la propuesta", señaló Zapico, que aseguró que «es un reto» el cometido que se le ha asignado. "Cualquiera que me conozca un poco sabe que elegí vivir aquí. Me encanta mi concejo, me encanta Asturias y creo que tenemos un potencial increíble del cual no somos todavía muy conscientes. El trabajo que vamos a realizar es para que este centro, esta fábrica cultural que es Talleres del Conde, sea realmente un motor de cambio social. Que sea una revolución en toda regla con la cultura como bandera".

Sobre el recinto, su nuevo responsable indicó que "las instalaciones permiten un desarrollo de actividades de lo más dispar. Tenemos un abanico de posibilidades enorme, pero lo que realmente tenemos en el horizonte es que sea un equipamiento por y para Langreo. Que realmente todo el mundo encuentre aquí un nicho de programación en el cual esté interesado". Para Zapico, "las posibilidades que se abren son enormes. Desde el primer día ya empezamos en la cabeza a pergeñar posibles alianzas, posibles conexiones con fundaciones, con orquestas, con agentes de música moderna. Las posibilidades son infinitas".

Aarón Zapico y Marina Casero conversando a la entrada del ferial. / M. Á. G.

Se trata de un espacio, añadió, que «cuando muestro alguna foto por ahí causa envidia. Tenemos que trabajar intensamente en exprimirlo al máximo». Añadió el músico langreano que "concibo mi trabajo como algo relacionado con las ideas. Crear ideas y ser también receptor de las ideas que haya, no solo en mi trabajo en relación con la Fundación Princesa de Asturias, con orquestas sinfónicas o con auditorios, sino también el que tengo aquí en el propio concejo, que es un municipio con una actividad social y cultural muy interesante".

"Lo que queremos abrir ahora", argumentó, "es un proceso de escucha para ver un poco qué demanda la ciudadanía. Y poder programar y poder trabajar para dar cabida y respuesta a todas las inquietudes de nuestros vecinos, que son muchas y muy variadas", concluyó.

Inversión

Marina Casero, por su parte, aseguró que "estamos hoy muy contentos de poder venir aquí a presentar al comisario de los Talleres del Conde. Para el Ayuntamiento de Langreo es una alegría poder contar con una persona como él para impulsar este recinto y también para ayudar en el arranque a la configuración de lo que va a ser este espacio". Expuso la edil que el objetivo municipal es "conseguir que Talleres del Conde sea un motor cultural en el Ayuntamiento de Langreo, en las Cuencas y en el Principado. Es un honor que Aarón haya aceptado nuestra propuesta y estamos más que contentos de poder estar hoy aquí presentándolo".

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También se refirió la concejala langreana al dinero que el Ayuntamiento prevé destinar a lo largo del presente ejercicio para programar actividades en el recinto ferial y para completar su equipamiento. "Tenemos un presupuesto de 250.000 euros para lo que resta de año para actividades y 65.000 euros para la equipación del recinto, pero la previsión es que seguramente esos 65.000 euros se incrementen para poder hacer una adecuación acústica en condiciones de una de las naves y comprar más materiales para que esto sea un motor cultural".