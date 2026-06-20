La asociación de las luchas mineras gana aliados para su proyecto de crear un museo en Mieres tras más de 20 reuniones con entidades sociales e instituciones

La Asociación Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras continúa ampliando la red de apoyos institucionales y sociales a su anteproyecto para crear en Mieres un espacio dedicado a preservar y divulgar la memoria de las luchas obreras y mineras de Asturias. El último respaldo llegó el pasado viernes durante una reunión celebrada en el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI), en El Entrego, en la que participaron la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez; el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León Gasalla; y la directora del museo, Cristina Cantero.

El encuentro forma parte de la ronda de contactos que la asociación viene desarrollando desde su constitución con el objetivo de presentar el anteproyecto y recabar colaboraciones para hacerlo realidad. Según destacan sus promotores, la reunión supone un nuevo paso en el proceso de diálogo y cooperación institucional que consideran "imprescindible" para impulsar una iniciativa que aspira a convertirse en un referente para las cuencas mineras y para el conjunto de Asturias.

Vías de colaboración

Desde su creación, la asociación ha mantenido más de una veintena de encuentros con ayuntamientos mineros, asociaciones vecinales y colectivos culturales de la comarca del Caudal. También ha abierto vías de colaboración con instituciones consideradas estratégicas para el futuro del proyecto, como la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Mieres.

Los responsables de la iniciativa destacan que en todas estas reuniones el respaldo ha sido unánime, así como la disposición de las distintas entidades a colaborar en el desarrollo del futuro museo. A su juicio, este apoyo refleja el amplio consenso existente "en torno a una propuesta que busca preservar y difundir la historia de las luchas mineras y su contribución al desarrollo social, económico y democrático de Asturias".