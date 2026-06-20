La asociación de las luchas mineras gana aliados para su proyecto de crear un museo en Mieres tras más de 20 reuniones con entidades sociales e instituciones
Los promotores han mantenido más de veinte reuniones con entidades, la última con Cultura
La Asociación Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras continúa ampliando la red de apoyos institucionales y sociales a su anteproyecto para crear en Mieres un espacio dedicado a preservar y divulgar la memoria de las luchas obreras y mineras de Asturias. El último respaldo llegó el pasado viernes durante una reunión celebrada en el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI), en El Entrego, en la que participaron la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez; el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León Gasalla; y la directora del museo, Cristina Cantero.
El encuentro forma parte de la ronda de contactos que la asociación viene desarrollando desde su constitución con el objetivo de presentar el anteproyecto y recabar colaboraciones para hacerlo realidad. Según destacan sus promotores, la reunión supone un nuevo paso en el proceso de diálogo y cooperación institucional que consideran "imprescindible" para impulsar una iniciativa que aspira a convertirse en un referente para las cuencas mineras y para el conjunto de Asturias.
Vías de colaboración
Desde su creación, la asociación ha mantenido más de una veintena de encuentros con ayuntamientos mineros, asociaciones vecinales y colectivos culturales de la comarca del Caudal. También ha abierto vías de colaboración con instituciones consideradas estratégicas para el futuro del proyecto, como la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Mieres.
Los responsables de la iniciativa destacan que en todas estas reuniones el respaldo ha sido unánime, así como la disposición de las distintas entidades a colaborar en el desarrollo del futuro museo. A su juicio, este apoyo refleja el amplio consenso existente "en torno a una propuesta que busca preservar y difundir la historia de las luchas mineras y su contribución al desarrollo social, económico y democrático de Asturias".
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