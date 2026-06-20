El Entrego acoge este domingo el estreno de la obra teatral "Cuento Futuro de Clarín", a cargo de la compañía "La Especie"

El teatro municipal "Nuberu" de San Martín del Rey Aurelio será escenario hoy, a las 19.00 horas, del estreno de la obra de teatro "Cuento Futuro de Clarín". La representación correrá a cargo de la compañía "La Especie Teatro", que acomete la adaptación, montaje y puesta en escena de una versión dramatizada por Marta Lejarriz del "Cuento Futuro" escrito por Leopoldo Alas Clarín en el año 1886. "Se trata de una pequeña rareza dentro de su extensa creación cuentística, que añade a su calidad literaria un ingrediente de originalidad y sorpresa por su indiscutible actualidad", señalaron los promotores de la representación teatral.

También detallaron las mismas fuentes que "esta farsa utópica transcurre en un futuro indeterminado, donde la humanidad ha alcanzado el límite del hastío". Sin embargo, el doctor Judas Adambis "ha ideado la fórmula para acabar con ese pesimismo: el suicidio universal". "El sabio es manipulado por su enamorada Evelina Apple y consiguen convertirse en los nuevos Adán y Eva. Es la historia del final y de un nuevo comienzo para la humanidad...o no".

Figura clave

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Los impulsores del espectáculo destacaron que, "a pocos días del 125 aniversario de la muerte de ‘Clarín’, ‘La Especie Teatro’ desea reivindicar la originalidad y creatividad del gran escritor asturiano y hacerlo más accesible al público actual a través de esta delirante farsa urdida con las eternas contradicciones humanas".