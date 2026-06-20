El Entrego acoge este domingo el estreno de la obra teatral "Cuento Futuro de Clarín", a cargo de la compañía "La Especie"
Será en el teatro "Nuberu" a las siete
El teatro municipal "Nuberu" de San Martín del Rey Aurelio será escenario hoy, a las 19.00 horas, del estreno de la obra de teatro "Cuento Futuro de Clarín". La representación correrá a cargo de la compañía "La Especie Teatro", que acomete la adaptación, montaje y puesta en escena de una versión dramatizada por Marta Lejarriz del "Cuento Futuro" escrito por Leopoldo Alas Clarín en el año 1886. "Se trata de una pequeña rareza dentro de su extensa creación cuentística, que añade a su calidad literaria un ingrediente de originalidad y sorpresa por su indiscutible actualidad", señalaron los promotores de la representación teatral.
También detallaron las mismas fuentes que "esta farsa utópica transcurre en un futuro indeterminado, donde la humanidad ha alcanzado el límite del hastío". Sin embargo, el doctor Judas Adambis "ha ideado la fórmula para acabar con ese pesimismo: el suicidio universal". "El sabio es manipulado por su enamorada Evelina Apple y consiguen convertirse en los nuevos Adán y Eva. Es la historia del final y de un nuevo comienzo para la humanidad...o no".
Figura clave
Los impulsores del espectáculo destacaron que, "a pocos días del 125 aniversario de la muerte de ‘Clarín’, ‘La Especie Teatro’ desea reivindicar la originalidad y creatividad del gran escritor asturiano y hacerlo más accesible al público actual a través de esta delirante farsa urdida con las eternas contradicciones humanas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos escenarios, 'food trucks', artesanía y al menos once grupos musicales: así será el festival que inaugurará en julio el recinto ferial de Langreo
- Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
- Langreo y Avilés fueron los dos únicos concejos que rechazaron la petición de los hosteleros de colocar televisores en las terrazas para los partidos de España en el Mundial
- San Xuan suena bien: el concierto de Víctor Manuel al pie del castillete iluminado de Barredo marca este viernes el arranque del apogeo de las fiestas de Mieres
- Las familias de la concertada de Mieres, contra Educación: 'Nos obligan a escolarizar a nuestros hijos donde no hemos elegido y ponen en riesgo nuestra conciliación
- Siete mil voces para salvar el mercado: Mieres se moviliza por la plaza de abastos antes de cumplir 120 años
- Asturias necesita muchos soldadores, pero a Sonia Fernández no la contratan por ser mujer: 'Me dicen que no tienen vestuarios femeninos y que les sale más barato un chavalín
- Malestar' entre los hosteleros de Langreo por la negativa del Ayuntamiento a permitir la colocación de pantallas en las terrazas para seguir el Mundial: 'No lo entendemos