Langreo culpa a los vecinos de dañar el entorno de la ermita de El Carbayu (catalogada como Bien Cultural): la colocación de una carpa "rompió unas losas calizas y alteró el drenaje de los muros exteriores"

El Ayuntamiento de Langreo responsabilizó este sábado a la asociación de vecinos de El Carbayu de dañar el entorno de la ermita de la localidad (catalogada como Bien de Interés Cultural) al anclar al suelo una para celebrar el día del socio, "rompiendo las losas calizas del entorno y alterando el drenaje de los muros exteriores", una acusación que los vecinos, que finalmente han suspendido la fiesta, niegan. El gobierno local (IU) también anunció que solicitará una reunión con la Consejería de Cultura "para analizar fórmulas que permitan agilizar la organización de eventos en entornos protegidos y encontrar soluciones que garanticen tanto la conservación del patrimonio como el desarrollo normal de las fiestas".

La polémica estalló el viernes, después de que la asociación vecinal suspender las actividades del día del socio, previstas para este sábado, tras recibir, a pocas horas de su celebración, un requerimiento del Ayuntamiento para contar con una autorización de la Consejería de Cultura, que "nunca nos habían pedido en las dos décadas que llevábamos colocando carpas allí", expusieron los afectados. El permiso es necesario, según lo trasladado por el Consistorio, al estar la carpa en la explanada de la ermita, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1992. Los vecinos alertaron que esta "documentación que se exige ahora" también podría abocar a la "posible suspensión" de las fiestas de El Carbayu, patrona de Langreo, previstas para el 7 y 8 de septiembre.

Informe técnico

El gobierno local apuntó este sábado que el informe técnico municipal para la celebración de la fiesta del socio en El Carbayu mantiene que la ubicación planteada inicialmente por la organización "no resultaba compatible con la protección del entorno de la ermita de El Carbayu, declarada BIC. No obstante, en el momento en que la entidad organizadora decidió desmontar la carpa y suspender la celebración del Día del Socio, no existía ninguna resolución firme que obligara a su retirada, encontrándose el expediente aún en fase de tramitación administrativa y en periodo de alegaciones al entenderse que la ubicación de la instalación pretendida para el desarrollo de la actividad era desfavorable", indicaron.

Los responsables municipales añadieron que los servicios técnicos municipales analizaron la documentación presentada y "advirtieron de diversas circunstancias que impedían autorizar la instalación en los términos planteados inicialmente por la organización del evento" Así, el informe de recoge que "en el croquis aportado se observa que se prevé la carpa tocando la ermita con el riesgo de afección que ello conlleva", por lo que concluyeron que "la solución no es justificable de ninguna de las formas y debe buscarse otra" sin "incidencia en el bien".

Los técnicos, según el gobierno local, señalaron "importantes carencias en la documentación presentada". En concreto se alude a que "la definición de la actividad se encuentra redactada sin ningún rigor técnico, cálculo de ocupación y definición de las medidas correctoras necesarias para el desarrollo de la actividad". Además, se indicaba la necesidad de "aportar un proyecto o certificado técnico que justificase el cumplimiento de las condiciones exigidas para la instalación y de las condiciones sanitarias aplicables", tal y como se exige a "todas las asociaciones".

Inspección

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La inspección realizada posteriormente "permitió constatar", afirmó el gobierno local, que "la carpa había sido instalada antes de la finalización del procedimiento administrativo y sin autorización municipal" y que el informe recoge que estaba anclada "al suelo rompiendo las losas calizas del entorno y alterando el drenaje de los muros exteriores". El gobierno local insistió en que las decisiones en este procedimiento responden a criterios técnicos y abogó por buscar soluciones a una situación que "para nosotros tampoco es agradable". Indicó que informará del procedimiento administrativo de "forma transparente y desde el respeto absoluto a la legalidad" aunque está "tiene que resultar compatible realizar festejos populares con la obligación de preservar un entorno especialmente protegido".