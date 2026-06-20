San Xuan rompe moldes a hachazos con la primera mujer en el concurso de entibadores de Mieres: "Desde pequeña veía participar a mis primos y me preguntaba por qué yo no podía"
La primera mujer en el concurso de entibadores realza una jornada en la que las fiestas de Mieres combinaron tradición minera, pesca de élite y pasión ecuestre
San Xuan se ha desatado en Mieres. La ciudad se acostó tarde la noche del viernes tarareando las canciones más populares de Víctor Manuel, cuyo concierto en el Pozo Barredo ya forma parte de la memoria colectiva de las fiestas locales. Sin tiempo para resacas, el patrón se llenó de vitalidad el sábado. San Xuan pescó, montó a caballo, entibó, bailó y, en general, disfrutó de una larga jornada que confluyó en una verbena nocturna con música, otra vez en Barredo, y las terrazas llenas de gente.
Las fiestas de San Xuan no son muy amigas de novedades, aferrándose a tradiciones que los fieles demandan sin grandes variaciones. Pero este sábado ocurrió algo que nunca antes había acontecido en las patronales de Mieres. Sucedió durante el concurso de entibadores, una cita que lleva organizándose en el marco de los festejos desde hace casi cuarenta años. Por primera vez participó una mujer. Para subrayar aún más la singularidad, tampoco se recuerda la presencia de un concursante que no fuera minero. "Tengo 28 años y estudio Química. Es la primera vez que participo en un concurso y me he animado porque llevo mucho tiempo viendo cómo lo hacen mi padrino y mis primos y era algo que quería probar".
María Rodríguez, natural de un pueblo de Villablino, se estrenó en las peores condiciones posibles. La organización sorteó una madera de castaño especialmente gruesa y pesada, a lo que se sumó el intenso calor de la jornada. "Ha sido duro, pero he tenido el apoyo de mi padrino".
Su historia resume buena parte del espíritu de esta tradición minera. María pertenece a una familia vinculada a la minería y lleva toda la vida acompañando a sus familiares en concursos de entibadores celebrados en Asturias y León. "Desde pequeña veía participar a mis primos y siempre preguntaba por qué yo no podía ir. Este año no podía venir ninguno de ellos y vine yo", relataba.
A su lado estuvo José Antonio Rodríguez, minero durante décadas en explotaciones como el Grupo Paulina, el Pozo María o el Feixolín. Cuando su ahijada le propuso participar juntos no tuvo ninguna duda. "Lo importante es venir, disfrutar y pasarlo bien". El veterano entibador destaca además el valor simbólico de una participación que introduce juventud y presencia femenina en una disciplina donde la mayoría de concursantes superan ampliamente los sesenta años.
Cañas en el río Gaudal
La actividad festiva también tuvo otros focos destacados. El IV Open de Lance reunió a catorce parejas llegadas de siete comunidades autónomas, entre ellas campeones y subcampeones de España e incluso campeones del mundo de la especialidad. El certamen, que concluirá este domingo, volvió a convertir a Mieres en una referencia nacional para los aficionados a la pesca deportiva.
Mientras tanto, el recinto ferial de Santullano acogió el XIII Certamen del Caballo de Silla "Montaña Central", con cerca de un centenar de ejemplares procedentes de sesenta explotaciones. La jornada culminó con el espectáculo ecuestre "La Magia del Caballo", protagonizado por subcampeones del mundo y seguido por numeroso público.
Las fiestas continuarán este domingo con las últimas pruebas del Open de Lance y nuevas actividades para todos los públicos.
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