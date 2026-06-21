Amplio despliegue de la Guardia Civil en Pola de Lena por un altercado entre dos familias, con un herido leve
El incidente se produjo poco después de las cuatro de la tarde en una zona muy transitada del casco urbano de la Pola y fue presenciado por varios vecinos
La intervención de varias patrullas de la Guardia Civil evitó este domingo que una discusión vecinal en pleno centro de Pola de Lena fuera a mayores. El incidente, que generó una notable inquietud entre los residentes de la zona, tuvo lugar poco después de las cuatro de la tarde en un edificio del casco urbano.
Según informó la Guardia Civil, a las 16.25 horas el Servicio de Emergencias del 112 trasladó al Centro Operativo de Servicios (COS) de Asturias la llamada de una mujer que alertaba de que un hombre intentaba acceder por la fuerza a su domicilio. Ante la situación, se movilizaron varias patrullas de seguridad ciudadana.
Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que se trataba de una discusión entre vecinos del mismo inmueble que había derivado en un enfrentamiento físico. Como consecuencia de la pelea, un hombre sufrió lesiones de carácter leve por agresión y fue evacuado al centro de salud para recibir asistencia médica.
Intervención policial
La presencia policial permitió restablecer rápidamente la normalidad y evitar que la situación se agravara. Según explican varios vecinos, la llegada de los agentes contribuyó decisivamente a calmar los ánimos en un momento de gran tensión.
Durante los primeros momentos del incidente circularon versiones que apuntaban a la posible presencia de armas blancas. Sin embargo, la Guardia Civil señala que, pese a haberse recibido avisos en ese sentido, los agentes no observaron ninguna arma de este tipo en el lugar ni se registraron heridos por su utilización.
El altercado provocó una gran expectación entre residentes y transeúntes debido al despliegue de hasta cuatro patrullas de la Guardia Civil en una de las zonas más concurridas de la villa. No obstante, la situación quedó finalmente controlada sin consecuencias de gravedad y, según la información facilitada por las fuerzas de seguridad, no constan detenciones relacionadas con estos hechos.
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