Antón Costas: "España ha vivido un proceso migratorio sin parangón"
La charla del presidente del Consejo Económico y Social puso el broche a los actos organizados por Cauce, que regresan en septiembre
F. V.
La Asociación cultural Cauce del Nalón despidió hasta septiembre su actividad con la charla de Antón Costas, que presentó, como presidente del Consejo Económico y Social (CES), el informe sobre "La realidad migratoria en España".
Explicó Costas que España "ha vivido un proceso migratorio sin parangón", ya que "no hay otro país" que en apenas veinte años haya pasado de tener una presencia muy reducida de inmigrantes a contar con cerca de diez millones de personas de origen extranjero. Destacó que los efectos macroeconómicos de la inmigración en España "son claramente positivos" en indicadores como el crecimiento, el consumo, el ahorro o la inversión. Y la importancia de los procesos de regularización de migrantes.
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