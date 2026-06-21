El barrio Urquijo, en La Felguera, rendirá homenaje en su hoguera a David Villa

El centenario barrio Urquijo, en La Felguera, ya se prepara para vivir uno de los momentos más especiales del año. La hoguera ya ha quedado instalada en la cancha deportiva para ser consumida por el fuego en la noche de San Juan. La madera acumulada este año está coronada por varias figuras realizadas por el escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo, entre ellas una dedicada al futbolista de Tuilla David Villa.

Las actividades del día 23 comenzarán a las 19.00 horas con el reparto del bollo y la botella de vino para los socios de la asociación, como anticipo de la merienda de confraternización. A las 22.30 habrá sorteo de regalos y a las 00.00 será el encendido de la hoguera y la actuación del grupo Reija.

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El busto dedicado a Villa. / .

Iglesias Luelmo, vecino del barrio Urquijo y autor de la escultura dedicada a David Villa en La Felguera, señaló que el busto realizado para adornar la hoguera es "un homenaje por la ayuda económica que prestó al Unión Popular de Langreo ante las dificultades que tenía". Serán indultada, al igual que otras figuran realizadas para la ocasión por Luelmo, como el marcador del viejo Carlos Tartiere y Jorge Flórez "Reija".