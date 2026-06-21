La coral "Los Lunes a las Ocho" emociona en Piñera Baxo

La coral "Los Lunes a las Ocho" protagonizó este sábado un exitoso concierto con motivo de las fiestas de San Xuan en Piñera Baxo (Lena). El local de la Asociación Santa Lucía registró una notable asistencia de vecinos y visitantes, que disfrutaron de un variado repertorio integrado por habaneras, añadas, guabinas, zarzuelas, tangos y boleros, acompañado por instrumentos de cuerda y percusión. La agrupación, reconocida por la calidad de sus voces graves y su cercanía con el público, recibió prolongados aplausos al término de una actuación marcada por la emoción, la ilusión y el buen ambiente festivo.